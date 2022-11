Es figura de Telefe, furor en YouTube y Riquelme lo halagó: "Te quiero"

El vicepresidente de Boca Juniors tuvo un cálido gesto con un joven conductor que es figura.

Un exitoso conductor de Telefe que arrasa con su canal de YouTube fue elogiado nada menos que por Juan Román Riquelme, exfutbolista y actual vicepresidente de Boca Juniors. Se trata de Nico Occhiato, quien conduce Nadie Dice Nada y El último pasajero.

El inesperado encuentro entre Riquelme y Occhiato se dio hace un tiempo, situación que sorprendió al conductor de El Último Pasajero por Telefe. "Un día me llegó un mensaje de un número desconocido. La foto era de Riquelme con un mate de Boca que decía: 'Hola Nico, soy Román'", describió el joven de 29 años en una entrevista brindada al canal de Twitch AFA Estudio.

El mensaje lo desconcertó por completo, a tal punto que pensó que le estaba escribiendo un amigo suyo. "En el 0,01 de probabilidades que hay, no voy a quedar mal. 'Hola Román'", contó Occhiato, quien reveló cuál fue el emotivo texto que le envió el ídolo xeneize. "Gracias por el cariño que me tenés, por nombrarme en todos lados. Te quiero mandar una camiseta firmada", le expresó Riquelme. Días después, el encargado de seguridad del edificio en Colegiales donde vivía le acercó una bolsa con la casaca de Boca Juniors.

La historia no culminó ahí, ya que tiempo más tarde, Occhiato lo contactó para que le grabe un video a Joaco López, el streamer que es furor en Twitch que es fanático del 10. "Me contesta y me dice 'hola Nico, si si. Ahora te hago llegar una camiseta y un video'", recordó. Pero en esta oportunidad no se lo hizo llegar a través de otra persona, sino que fue personalmente al estudio a llevarle todo.

Nico Occhiato rompió el silencio tras el escándalo por echar a Belu Lucius de Luzu TV

Nico Occhiato rompió el silencio tras quedar en el centro de la polémica por la inesperada desvinculación de Luzu TV de Belu Lucius, que acusó a la productora de haberla echado con solo un día de anticipación. "Tantas faltas", apuntó picante el conductor de Nadie dice nada y fundador del canal de streaming.

Belu Lucius sorprendió a todos al revelar que no se había ido de Luzu TV por decisión suya sino que la habían echado. La información llegó a través de una seguidora de la instagramer que le consultó por su repentina salida de Red Flag. Lejos de hacerse la desentendida, Lucius le contó que la hicieron decir que se iba por otros proyectos a pesar de que estaba muy cómoda y sentía el programa como su "cable a tierra".

Con esta situación explotando en las redes, el cronista de Socios del espectáculo fue en busca de Nico Occhiato para conocer su versión de los hechos. "Es una decisión artística", comenzó explicando el creador de Luzu TV sobre la salida de Belu Lucius. Si bien se desentendió de la determinación de desafectar a la instagramer de Red Flag, sí reconoció que es él quien tiene la última palabra.

En su breve explicación, Occhiato volvió a insistir con que se trataba de una "decisión artística" y apuntó contra Lucius al detallar que la ex MasterChef Celebrity se iba a tomar vacaciones durante todo enero. "El programa necesitaba alguien que pueda estar presente todo el mes para poder salir desde la costa", agregó el conductor de Nadie dice nada.