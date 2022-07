Ernestina Pais rompió el silencio tras el mal momento que vivió en LAM: "Quedé en shock"

Ernestina Pais se sinceró sobre el incómodo momento que vivió en LAM, cuando se quebró en vivo por las preguntas que Ángel de Brito y sus panelistas le hicieron.

Ernestina Pais publicó un descargo en su cuenta de Instagram tras el incómodo momento que vivió en LAM (América TV) un día atrás, cuando Ángel de Brito y sus panelistas la interrogaron sobre los rumores de su conflictiva relación con su hermana, Federica Pais.

Durante toda la nota, la periodista se mostró tensa y ofendida por las preguntas que le hacían y se negó a dar detalles sobre su vínculo con su hermana, asegurando que tienen buena relación al día de hoy. Sin embargo, el clima de incomodidad siguió hasta el final y rápidamente la entrevista se viralizó en Internet.

“Quedé súper conmocionada de ayer. Me levanté y me encontré con un montón de notas en los portales, mensajes de amigos solidarizándose y de gente que sentía empatía por mi emoción de anoche en LAM. Yo quiero contestar, en realidad, no contestar pero es como que no quiero que se interpreten cosas que no son”, comenzó Ernestina.

Y destacó que es “una persona súper hipersensible y súper llorona”, razón por la cual cuando le preguntaron por su familia se sintió descolocada, ya que no suele hablar de esos temas. "Pero no es que yo me enojé o paso algo necesariamente malo, llorar no es necesariamente malo, yo me emocioné porque se me vino toda mi infancia a la cabeza”, explicó.

“Yo creo que las relaciones son complejas, nunca son ni blancas ni negras, y lo que yo sentí fue nostalgia y emoción por esas niñas que transitaron una historia difícil. Eso fue lo que a mí me conmovió. Con mi familia pasamos historias fuertes, que a mí me traspasó ayer por el cuerpo", detalló Pais, en referencia a la historia familiar con su padre, quien fue desaparecido durante la última dictadura militar.

En este sentido, aclaró que la frase que dijo al final del programa no era literal. “No me gusta llorar en público pero me pasó, qué le voy a hacer. La broma de yo ‘no vengo más’, o lo que sea, fue una chicana con Ángel porque como lloré la mitad del programa, fue como 'bueno, la pasaste como el ojete'. Pero no, ya no me asusto de mostrar mis sentimientos, y no me asusta decir que con tal persona, o con tal otra, puedo tener una relación distinta”, prosiguió Ernestina.

Por último, Pais destacó que ella jamás se metería a juzgar las relaciones de los demás, dando a entender que así lo hicieron con ella en el programa, pero que tiene una buena relación con De Brito y que es una persona que se ha portado muy bien con ella.

“Y aprovecho este momento, porque esto lo quise decir ayer pero quedé tan en shock que no pude decir lo que yo quería decir, que es el agradecimiento profundo que yo tengo hacia Ángel, y hacia América, por todo el apoyo que le dieron a los emprendedores en pandemia. Eso era lo que yo quería decir, que bueno se vio atravesado por la emoción. Pero no se preocupen, era solo emoción, no tengan miedo a emocionarse”, cerró Pais.

La pregunta que le hicieron a Ernestina Pais en LAM

Todo comenzó cuando en LAM se armó un debate sobre las relaciones entre hermanos. De Brito aprovechó la situación y le preguntó a Ernestina si era cierto que se lleva mal con su hermana, tal como dice el mito desde hace años. La periodista reaccionó visiblemente irritada y respondió: "Me parece raro que me pregunten cómo nos llevamos. Hicimos varios programas juntas, ¿cuántas de ustedes hicieron programas juntas con sus hermanas?. Ninguna".

Pais no se detuvo demasiado en dar explicaciones y se limitó a decir que la tragedia de su padre generó un antes y un después en su vínculo con su hermana, dando a entender que cada una reaccionó de manera diferente. Al ser repreguntada por las panelistas, sumó: "Yo no conozco a ninguna de sus hermanas y de golpe me tengo que fumar que opinen de una situación con mi hermana".

De Brito le contestó con un gesto de sorpresa: "¡No opinamos! Yo te pregunté nada más cómo estaban y esta tensión surgió de vos, no de nosotros". La tensión se mantuvo incluso al final del programa, cuando Ernestina hizo una broma tirando la frase: "Prometo que no vuelvo más".