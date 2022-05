En una noche atravesada por la pastelería, una querida participante abandonó MasterChef Celebrity

En las instancias finales del certamen, una nueva participante se despidió del programa.

Una nueva participante quedó fuera de MasterChef Celebrity luego de una complicada velada. En una nueva emisión de La Revancha, el jurado propuso una consigna que desafiaba a los participantes a jugar en equipo y descubrir nuevos sabores, pero un concursante no cumplió con las expectativas y quedó fuera.

En una velada atravesada por la pastelería, en donde los participantes debían cocinar diferentes variedades de masitas finas luego de girar una ruleta para determinar la receta a cocinar, los concursantes contaron con 70 minutos para hacer el platillo dulce de la noche. Con esta premisa compleja y desafiante, una concursante no cumplió con las expectativas del jurado y abandonó las cocinas.

La definición final se disputó entre Analía Franchín y Joaquín Levinton, quienes tuvieron que realizar diferentes recetas de masitas pero prestando especial atención a la prolijidad. Sin embargo, luego de un postre con varios errores que no cumplió con las expectativas, la famosa periodista Analía Franchín se convirtió en la quinta eliminada de MasterChef Celebrity La Revancha.

Antes de empezar a cocinar, Franchín aseguró que tenía que repuntar su puntaje y demostrar de lo que era capaz en la competencia, ya que en las últimas veladas no tuvo un buen desempeño. Sin embargo, la jornada no dio sus frutos para Analía: no calculó bien la cantidad de masa que necesitaría, luego no pudo despegar las tapas de alfajores de las placas y por último tiró todas sus preparaciones al piso y no llegó a presentar la caja con masitas ante el jurado.

La despedida de Analía Franchín de MasterChef Celebrity: La Revancha

Durante su primer paso por MasterChef Celebrity, Analía Franchín logró llegar a la final y se consagró como la subcampeona de la primera temporada del certamen. Como una de las concursantes más estudiosas del certamen, la periodista demostró sus ganas de seguir en competencia durante cada velada. Sin embargo, en la segunda oportunidad que le brindó la producción, la famosa panelista no llegó a demostrar todo su potencial.

Indignada por su bajo desempeño en la jornada pero agradecida por la segunda oportunidad, Franchín dejó el delantal y se despidió de MasterChef Celebrity: La Revancha. "Fue una experiencia muy divertida gracias a la mezcla de temporadas. Me parece justa la decisión porque se me cayó la comida y no cumplí con la consigna, esto demuestra la transparencia del certamen", concluyó Analía antes de irse al grito de "¡Te amo MasterChef!".