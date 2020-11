La participante del reality de El Trece cantó "Volveré" y recordó al astro del fútbol.

Luego de una apertura dedicada a Diego Armando Maradona por el día de su muerte, Luisa Albinoni fue la encargada de abrir una edición del "Cantando 2020" marcada por la tristeza. La actriz no pudo evitar emocionarse al recordar momentos felices junto a "El 10" y su familia, revelando: "Es un día que hubiera preferido saltear. Los que estuvimos un poquito cerca de él sabemos que fue un ser maravilloso".

Conmovida por la noticia, la actriz compartió: "Con él y Moria filmamos Te rompo el rating". Y su antigua compañera de elenco y hoy jurado del concurso, agregó: "Fue la primera película que hicimos para todo público. Filmamos con él en la cancha de Argentinos Juniors. Yo hacía de una reportera y el Gordo (Jorge Porcel) hacía de 'Catrasca' y lo interrumpía cada vez que iba a hacer un gol".

Y, recuperando la compostura, agregó: "Me relacioné con él cuando fui 'Chica de Boca', en 1981. Tuve esa oportunidad de representar al club de mis amores, como buena hija de genoveses. Y no me puedo olvidar de Dieguito en la cancha ese día. Me dijo: "Escuchá esto, Luisa. No te lo olvidás nunca", refiriéndose a la hinchada. Escuchar a esas voces ensordecedoras era muy emocionante".

"Fue un tipo maravilloso. Le quiero mandar un beso muy especial a Dalma, que fue compañera mía en el teatro, y a todos los familiares. Lo único que quiero decirle a Diego es: ¡Gracias por tanta alegría! ¡Gracias por tanta felicidad!", cerró, al borde del llanto. Junto a su compañero, Lautaro Rodríguez, cantaron una versión de "Volaré", de los Gipsy Kings.

Tras la interpretación las devoluciones no fueron del todo buenas para la pareja, a pesar de la emoción de todos los presentes en el estudio de El Trece. "Ha sido difícil concentrarse para todos. Es un punto a favor para ustedes. Lo que estoy observando es que los participantes están dando más de lo mismo. Es la meseta previa al final y es la más delicada. Hay que buscar formas nuevas... Van a tener que acudir todos a su ingenio", señaló Nacha Guevara, poniéndoles un seis.

"A mi no me resultó muy interesante. Sacando a Lautaro que siempre está correcto, sentí que Luisa se puso a cantar contenta una canción en una fiesta. No vi a dos profesionales. Lamento si no lo comparten, pero lo vi así", sentenció Karina "La Princesita", con exigencia y un seis para la pareja de artistas. Tanto Oscar Mediavilla como Moria Casán optaron por ser más benévolos con Luisa y atribuir la emoción de la fecha a los desperfectos en la interpretación.