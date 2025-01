Elba Marcovecchio y el doloroso relato sobre los últimos días de Jorge Lanata: "El sabía"

Elba Marcovecchio rompió el silencio por primera vez a poco más de dos semanas de la muerte de Jorge Lanata y relató uno de los momentos más difíciles que le tocó atravesar en cuanto a la salud del periodista. La famosa abogada abrió su corazón y contó con lujo de detalles cómo vivió los últimos días su esposo.

En un mano a mano que brindó con Ángel de Brito para LAM, Marcovecchio respondió a muchos de los ataques que recibió cuando Lanata todavía estaba internado y también aclaró muchas polémicas al respecto. Sin embargo, también se tomó unos momentos para hablar de cómo se tomaba el periodista cada noticia sobre su salud que le daban y que planteaban un panorama cada vez más complicado.

"El día que quisieron declararlo incapaz lloré", empezó por decir la abogada sobre el pedido que habían hecho las hijas del periodistas. Luego contó: "Jorge estaba mejor, estaba en la clínica de rehabilitación. El era un tipo brillante, para él su cabeza era todo, y también era orgulloso".

En este marco reveló cómo vivía Lanata su situación de salud y cómo le afectaba el qué dirán. "A él no le gustaba que lo vean incapaz. Jorge venia triste y mal. El sabia que no estaba en su mejor estado. Le daba vergüenza estar así", contó Elba y aseguró que Jorge se preguntaba todo el tiempo "qué va a pensar la gente de mí". Además, aclaró que el periodista "nunca le dio una indicación de qué hacer en ese momento" y "que Jorge estuviera en la boca de todos, no había necesidad”.

Romina Manguel contó la verdad de su relación con Lanata: "Tuvimos"

A dos semanas del fallecimiento de Jorge Lanata, Elba Marcovecchio, que fue su última esposa, rompió el silencio y habló sobre los supuestos romances que habría mantenido el periodista con otras mujeres. En esa línea, la abogada dio a entender que Romina Manguel había sido una de las amantes del conductor y la periodista le respondió a través de las redes sociales.

A través de un extenso texto que publicó en su cuenta de X (ex Twitter), la comunicadora se defendió indignada: “Lanata, hoy se te extraña más. Porque no sé qué hubieses hecho si escuchabas a tu señora esposa hablar así como habló de tus hijas, de sus madres, ellas, tus verdaderos amores”, comenzó diciendo.

Luego, continuó: “Ya no sé si es gracioso que insista con que fuimos amantes. O que intercambiábamos favores sexuales. Nadie que te haya conocido puede creerlo. Tu carisma, inteligencia, dulzura hicieron la magia que ni mil Hermès podrían hacer frente a mujeres de bien que se enamoraron tanto de vos”, lanzó haciendo referencia a una frase que Marcovecchio habría mencionado tiempo atrás: “Lo que te haría por una cartera Hermès”.

“Creer que necesitabas transacciones como por ejemplo entregar un depto. en el Estrugamou ‘por amor’ me resulta vomitivo. Y ajeno. Tuvimos más intimidad siendo amigos y agarrándonos de la mano en noches tristes y heladas que la que tal vez llegaste a tener en una relación de pareja con anillo y todo. Lamento el enchastre”, agregó.

Por último, Manguel reflexionó sobre la posible reacción que hubiera tenido Lanata si se enteraba de este nuevo escándalo: “Posta es la primera vez que me pregunto si también te hubieses cagado de risa de esto. Vos que nos decías que nos cagáramos en todo. Tranquilo. Las chicas son dos Lanata auténticas. Y sus madres dos leonas. Van a estar bien. Loveyouso”.