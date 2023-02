El video que probaría que hay fraude en Gran Hermano: "Se escucha"

Salió a la luz un extraño video de Daniela Celis en el confesionario que probaría que la producción les dice a quién votar.

Los rumores de fraude en Gran Hermano 2022 (Telefe) son cada vez más fuertes y, durante las últimas horas, se filtró un video de Daniela Celis en el confesionario que revelaría que la producción interviene en las decisiones de los jugadores.

Desde que Romina Uhrig habló la existencia de "Gran Primo", una figura de la producción que le habría aconsejado a quién salvar de la placa, las versiones de fraude cobran cada vez más fuerza. Mientras los televidentes dudan cada vez más sobre la autenticidad del reality, se filtró un nuevo video que reforzaría esta teoría.

En este clip, se puede ver a Daniela en el confesionario, a punto de nominar a dos de sus compañeros. Primero, le dio dos votos a Nacho Castañares, una de las personas con las que menos afinidad tiene dentro de la casa. Acto seguido, se queda pensativa unos segundos, hace silencio y agrega: "Y un voto para... bueno, dale. Un voto para Lucila 'La Tora'".

Esta pausa, sumada a la expresión "bueno, dale", como si hubiese recibido una orden de otra persona, generó muchas dudas entre los televidentes, quienes difundieron el clip en las redes sociales. Según muchos de ellos, se puede escuchar de fondo la voz de una mujer de la producción que le dice a Daniela que vote a Lucila. "Polémica en Gran Hermano, se escucha bien como a Daniela le indican a quien votar", publicó una usuaria de la plataforma junto con el clip del momento.

Además, la usuaria agregó: "Aclaración: usen auricular a todo volumen. Se escucha bien claro 'Lucila, Lucila'". Entre los comentarios, otra persona también agregó que a Romina y a Marcos Ginocchio también les habrían dicho a quienes votar. "A Romina le tiró letra alguien de la producción para que votara a Marcos. Se escucha más claro todavía, y son 3 veces", destacó la usuaria.

Polémica en Gran Hermano por "Gran Primo", una persona que filtraría información

Recientemente, Romina, quien se convirtió en la líder de la semana, ganó la inmunidad total y la posibilidad de salvar a uno de sus compañeros de la placa. Como los televidentes suponían, la exdiputada estaba entre salvar a Daniela y a Julieta Poggio, sus dos personas más cercanas. Fue entonces cuando confesó que iba a salvar a Daniela, pero que tras una charla con "Gran Primo", decidió salvar a Julieta.

"Yo estoy muy confundida, hoy me confundí más porque hablé con ‘Gran Primo’ y como que ya tenía tomada la decisión, pero me dijo unas cosas y me hizo confundir mucho”, dijo la exdiputada al aire. Santiago del Moro dijo que se trataba de Juan, el psicólogo de la casa, pero los televidentes consideraron que se trataba de un fraude, ya que la regla principal de Gran Hermano es que nadie debe revelarles información del afuera. Más tarde, Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), dijo que "Gran Primo" es una persona que suplanta a Rodrigo Vals, la voz principal de Gran Hermano, y que "habla con los chicos en el turno noche".