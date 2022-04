El video de Guillermo Andino bailando como John Travolta en un club de jubiladas

Guillermo Andino soltó "los pasos prohibidos" al ritmo de un clásico de los Bee Gees y sorprendió a sus compañeros de América TV.

La última edición de América Noticias Mediodía (América TV) se tornó musical cuando Guillermo Andino presentó un móvil con Gabi Goldberg, una mujer que fundó un club para que los mayores de 50 años se junten a bailar. Pero la sorpresa fue total cuando en el canal pasaron un tape con el periodista bailando Stayin Alive.

Al ritmo del clásico de la música disco compuesto por los Bee Gees, el video muestra como Andino repite la coreografía de John Travolta en la película Fiebre de sábado por la noche. "Estoy convencida de que cualquiera puede bailar y, por otro lado, eso de ser de madera no es verdad. Hay que poder amigarse con el cuerpo y las posibilidades, todos las tenemos", precisó Gabi Goldberg, la fundadora del taller Atrevete, para que mayores de 50 años se junten a bailar.

"Es muy emocionante, lo que yo quiero es que la gente pueda sentir felicidad de lo que puede hacer y no angustia de lo que no puede hacer", agregó la mujer, que se siente muy feliz de ser fuente de inspiración para muchas personas desde su taller en Belgrano. "Es fundamental estar feliz y no quedarse con los aspectos negativos. Las mujeres de 40 años de ahora no son las de 40 años de antes. Lo que más quiero es que la gente baile", cerró.

Guillermo Andino fue hipnotizado por Tusam en vivo y quedó "duro" en el aire

El año pasado en América TV, Guillermo Andino, ante la mirada de sus compañeros y de la co-conductora Soledad Fandiño, fue hipnotizado por Tusam, quien fue llevándolo de a poco hasta terminar haciendo de él una verdadera estatua viviente. "¡Más duro ese cuerpo!", le solicitó el mentalista. Acto seguido, fue colocado sobre dos caballetes en donde quedó recto, en 180 grados, como si su cuerpo fuera una verdadera tabla de madera.

Tras ello, agarrando una silla, Tusam se subió al cuerpo de Andino con la ayuda de dos asistentes. El encantador se paró sobre el periodista, corroborando la capacidad de la fuerza que éste estaba sacando gracias al hipnotismo realizado. Lo cierto es que se vivió un momento verdaderamente increíble, donde todos los presentes quedaron shockeados.