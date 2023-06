El último video Silvina Luna antes de ser ingresada a terapia intensiva

Salió a la luz un video de la última aparición pública de Silvina Luna, quien actualmente se encuentra en terapia intensiva y con un respirador.

Se dio a conocer el último video de Silvina Luna antes de ser ingresada en terapia intensiva. La modelo está atravesando un delicado momento de salud y se encuentra internada en el Hospital Italiano, sedada y con un respirador. La noticia generó una gran conmoción el mundo del espectáculo y millones de usuarios de las redes sociales le enviaron fuerzas en este duro momento. Recientemente, se filtró el último clip en el que se la ve a Silvina, días antes de ser trasladada a terapia intensiva.

Luna sufre graves problemas de salud desde hace años a causa de la mala praxis del cirujano Aníbal Lotocki y lucha contra una disfunción renal. Su cuadro se complicó aún más debido a la bacteria que le detectaron meses atrás, además de las reiteradas diálisis que se realiza a diario. En este contexto, se filtró un video suyo a comienzos de junio de 2023.

"Están por hacerme una sedación. Me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa, me van a reponer uno que se me salió, miren el moretonazo que me quedó ahí”, dice la modelo al comienzo del video, en el que se la ve acostada en una camilla, mostrando su brazo repleto de moretones.

"Ahora me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Después, de este lado tengo otro pic, que es para hacer la diálisis, que está acá abajo de la axila. Bueno, quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano y que me deseen mucha suerte”, agrega en aquel clip.

Apenas un mes atrás, Silvina había contado en LAM (América TV) que, si bien ya tenía problemas en los riñones desde hace mucho tiempo, no esperaba hacer diálisis tan pronto. "Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis", explicó la modelo.

Silvina Luna en terapia intensiva: los detalles de su internación

Ángel de Brito informó en LAM que Luna "está internada en terapia intensiva, sedada y con respirador". Además, agregó que está acompañada de su hermano y muchas personas de su entorno íntimo. "No queremos hacer show con este tema, solo comentarlo. Ella vino hace un mes aproximadamente al programa, a contar todo lo que le había pasado con su salud, el tratamiento y la diálisis. Todos la queremos mucho, es una gran compañera y está sufriendo mucho hace mucho tiempo", concluyó el conductor.