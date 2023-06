Se viralizó un alarmante video de Silvina Luna en el quirófano

Silvina Luna despertó preocupación en las redes sociales al publicar un video dentro del quirófano, antes de ser intervenida.

Silvina Luna grabó un preocupante video desde el quirófano del Hospital Italiano, en donde se encuentra internada actualmente. La modelo fue ingresada para tratar una infección bacteriana, que debía ser atendida urgentemente, para luego realizar el trasplante de riñón que necesita para dejar de someterse a diálisis tres veces por semana, a causa de la mala praxis que le ocasionó el doctor Aníbal Lotocki.

Desde hace años, Silvina debe someterse a reiteradas internaciones e intervenciones médicas, debido a las graves consecuencias que le quedaron en su organismo, luego de que Lotocki le inyectara biopolímeros en sus glúteos. Por esta razón, los médicos decidieron que lo mejor sería realizarle un trasplante, pero una infección bacteriana pospuso todos sus planes.

En este contexto, Luna grabó un video desde el quirófano, en el que les explicó a sus seguidores todos los detalles sobre su internación. “Me están por hacer una sedación, me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Vuelven a ponerme uno porque se me salió, miren el moretonazo que me quedó”, comenzó, mientras mostraba sus moretones frente a la cámara.

En esta línea, les pidió a sus fanáticos y seres queridos que le enviaran buenas energías: “Me van a hacer otro para que resista un par de meses para poder pasar la medicación por ahí. Quería saludarlos antes de entrar al quirófano y que me deseen mucha suerte”.

Días atrás, Luna les había contado a sus seguidores de Instagram la razón por la que la internaron nuevamente. "Me vine a internar porque salieron los resultados de la biopsia de la microbacteria y por fin se pudo detectar cuáles son los remedios específicos que tengo que tomar, que son dos, así que los estoy probando ahora acá internada, para ver si los tolero y está todo bien", sostuvo.

"Por ahora viene todo perfecto, estoy contenta con eso. Empecé otro camino, que me tiene entusiasmada, que es el camino hacia combatir esta bacteria y después el trasplante", cerró la modelo, con una gran esperanza y optimismo.

Qué le pasó a Silvina Luna: la razón por la que está internada

Silvina Luna fue intervenida quirúrgicamente por Aníbal Lotocki en 2010 y, desde entonces, vive un calvario con su salud. Dos años después de la intervención, notó que se sentía mucho más cansada de lo normal, se hizo estudios y se enteró que sus niveles de calcio estaban extremadamente altos. Así, los médicos llegaron a la conclusión de que Lotocki le había inyectado metacrilato, una sustancia altamente tóxica, que le produjo un cuadro hipercalcemia e insuficiencia renal de por vida. Por esta razón, se somete a diálisis tres veces por semana.

En cuanto a Lotocki, Luna le inició una causa conjunta con Stefy Xipolitakis, Gabriela Trenchi y Pamela Sosa, otras de las famosas damnificadas por su mala praxis. Finalmente, en febrero de 2022, el cirujano fue condenado a 4 años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves y 5 de inhabilitación para ejercer su profesión por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28.