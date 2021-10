El Tucu López tiene una rara fobia que afecta a Sabrina Rojas: "Me da asco"

El Tucu López reveló una extraña fobia que tiene en su vida diaria y afecta a su nueva pareja Sabrina Rojas. "Me da asco", reconoció.

La nueva pareja entre Luis "Tucu" López y Sabrina Rojas sorprendió a muchos seguidores del ambiente de la farándula en la Argentina, pero más todavía llamó la atención una fobia extraña que tiene el locutor de radio y conductor de 40 años en la vida cotidiana, por lo que inevitablemente afecta a la modelo mendocina, su novia actual. De hecho, cuando lo reconoció durante el programa de televisión abierta Implacables (El Nueve), casi nadie lo podía creer.

El presentador tucumano brindó una extensa entrevista para el ciclo que comandan los periodistas Susana Roccasalvo y Daniel Gómez Rinaldi y, entre otras cuestiones, se refirió a ciertos "tics" que sufre en el día a día. Incluso, uno de ellos, el más raro, influyó durante su participación en Corte y Confección (El Trece).

La extraña fobia del Tucu López que afecta a su pareja Sabrina Rojas

Allí, sin vueltas, el locutor de radio y presentador reconoció: “Los botones me dan asco, no sé de dónde viene... Lo que me pasa es que el botón de plástico o el que tenga agujeritos me da asco”. Entonces, la panelista Fabiana Araujo le admitió que a ella le sucede lo mismo, por lo que él se alegró: “¡Pensé que era el único, pero no! Es muy loco. No es una fobia, es una aversión, me dan asco los botones de plástico. Los tengo y los puedo usar cuando la situación amerita como lo hice en PH, Podemos Hablar (Telefe), que me tuve que vestir digno. Me da asco, me incomoda. Ella (señalando a la notera) ahora no tiene nada, pero si tuviese me incomodaría y estaría pendiente”.

Sin embargo, cuando le preguntaron por la reacción de Rojas (41) al respecto, él aclaró: “No se lo sugiero, cuando nos conocimos le conté de todo mi problemita y ella se copa”. Igualmente, también admitió que a veces le trae algunos inconvenientes: “El otro día tenía un pulóver con unos botones de esos en el hombro, me dijo que no se había dado cuenta... Y yo no la llevaba abrazada, la llevaba de la manito. La agarro y le digo ‘no te puedo abrazar porque tenés los botones esos del mal ahí'. Igual, lo vivo de manera divertida porque es mi manera de salir por el costado de la situación”.

Sabrina Rojas y "El Tucu" López, una relación que sorprendió a muchos.

La relación entre el Tucu López y Sabrina Rojas

Ya con respecto al vínculo sentimental entre ambos que recién arrancó y se hizo público, él declaró: “Está cada vez mejor, consolidado, aunque por el momento no hay planes de convivencia. ´Sabri´ tiene dos hijos y demás... Es complicado. Nos vemos cada vez que podemos y va por ahí, de acuerdo a los tiempos de cada uno. No conozco a los chicos todavía. Estamos hablando para conocerlos, en algún momento va a suceder”.