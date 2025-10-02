El Trece levantaría uno de sus programas más exitosos "por bajo raiting".

La grilla televisiva siempre ha sido dinámica, pero últimamente ha estado especialmente convulsionada: desde los cambios de día que ha sufrido La Voz por los partidos de la Selección Argentina o River, hasta el debut de Polémica en el Bar y la reducción de tiempo en pantalla de Trato Hecho en América. El Trece no se queda atrás y también comienza a mover hilos en su propia programación, lo que llevaría al canal a levantar a uno de sus productos más icónicos.

A pesar de lo importante que ha sido el programa en cuestión, sus bajos números desde que sufrió la modificación de su horario llevaría a la señal a tomar la más drástica de las decisiones. Estamos hablando, ni más ni menos, que de Los 8 Escalones, el entrañable ciclo de preguntas y respuestas conducido hasta hace apenas unos meses por Guido Kaczka.

El Trece levantaría Los 8 Escalones

Según contó Guido Záffora en El Observador, los directivos de El Trece habrían decidido sacar de la grilla a Los 8 Escalones, que desde agosto tiene a Pampita a cargo (Guido pasó a ser jurado, ya que era muy exigente compaginar este ciclo y también el de Buenas Noches Familia). "El horario que ocupa el programa es muy complicado y difícil", sostuvo el periodista, previo a mencionar que los números no acompañaron para nada.

Marina Calabró acotó que esto no era culpa de la mediática. "No es contra Pampita. Es este formato que en este horario no caminó", prosiguió Záffora, exhimiendo de culpa a Carolina Ardohain y recordando que el propio Guido había estado en los primeros dos programas con el nuevo horario, donde tampoco pudo reunir muchos puntos.

Los 8 Escalones saldrá del aire.

La cuenta de X "Teleavisador" esgrimió que Mujeres Argentinas sufrirá la misma suerte y serán ambos reemplazados por un magazine de Moria Casán a las 9 de la mañana y otro de María Belén Ludueña a la tarde.