El Trece, con Sergio Lapegüe y su cambio de planes: "Se va de otro programa"

Si bien Sergio Lapegüe había anunciado que se iba de Tempraneros por TN (Todo Noticias), finalmente hubo un cambio de planes por parte del periodista de 57 años en la televisión argentina, de acuerdo con la información revelada el jueves 2 de diciembre de 2021 por la tarde en Intrusos (América).

Por lo tanto, el futuro profesional del presentador nacido en Banfield es una verdadera incógnita de cara a lo que queda de esta temporada y, fundamentalmente, a 2022. En este sentido, Rodrigo Lussich fue contundente como parte de la habitual sección de Los Escandalones, mientras lo escuchaban atentamente su compañero Adrián Pallares y las panelistas Virginia Gallardo, Marcela Baños, Karina Iavícoli y Paula Varela.

El Trece sufre los cambios de planes de Sergio Lapegüe

Según informaron en Intrusos (América TV), finalmente el comunicador continuará en TN al mando de Tempraneros junto con Roxana "Roxi" Vázquez pero se alejará de Notitrece, el noticiero comanda de lunes a viernes a las 13 con su colega Federico Seeber.

"Para ustedes, ¿en cuál (programa) le conviene quedarse?", jugó Lussich con sus compañeros. Si bien la opinión estuvo dividida en el estudio del canal, la que triunfó en este sentido fue Gallardo, que opinó: "Para mí al noticiero de El Trece, porque en el que está con ´Roxy´ está muy bien...".

Entonces, luego de algunos minutos de debate, el periodista charrúa lanzó toda la información y completó: "Al final se decidió por irse de otro programa, ahora de El Trece, así que va a seguir en TN por el momento".

Sergio Lapegüe, un histórico de El Trece que renunció a un programa.

Por qué Sergio Lapegüe había renunciado a Tempraneros, por TN

Luego de haber estado tanto tiempo al aire en Todo Noticias, el presentador había dicho que se alejaba del envío que comandaba de lunes a viernes de 6 a 10 con "Roxi" Vázquez, aunque finalmente no será así. Entre los motivos que había dado para semejante determinación, había dicho que estaba "muy cansado" y había profundizado al respecto: "A las 4.21 de la madrugada suena el despertador, me baño, y 4.45 salgo para el canal. Me pasa a buscar un remisero y voy leyendo los diarios en el celular, desayuno en TN... Estoy llegando a un nivel de mucho cansancio. Tengo 57 años y he trabajado mucho".

"Amo conducir y lo comencé a hacer muy tarde, a los 42. Fui asistente, productor, jefe de la producción periodística, movilero y conductor... Logré lo máximo, pero me cuesta dejar, aunque debo reconocer que estoy pasado de estrés y de locura. Hasta tocar música me genera cansancio. Por eso, les planteé a las autoridades que tenía que frenar", amplió en aquel entonces.

Y sentenció: "Ahora sueño con estar más tranquilo, aunque sin dejar de trabajar. Quiero tener la posibilidad de acompañar a mis amigos a tomar algo, jugar al golf y que la guitarra no sea una obligación de ensayo".