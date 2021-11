Wiñazki confesó cómo TN persigue a Cristina en vivo: "Tuvimos algo que ver"

El periodista reconoció que la señal macrista TN "tuvo algo que ver" con la persecución a la familia Kirchner.

Sin dudarlo, el periodista Nicolás Wiñazki reveló al aire de su programa diario que la señal macrista TN "tuvo algo que ver" con la persecución a la familia de Cristina Kirchner.

"Nosotros no hicimos el caso Hotesur y el caso Los Sauces. Obviamente, tuvimos algo que ver pero no todo que ver", confesó Wiñazki, admitiendo que TN persiguió a la familia de la actual Vicepresidenta. Y agregó: “Voy a confesar una cosa y no me importa nada de lo que digan. Cuando supe que el fallo iba a salir como salió, lloré, es verdad y es lo que sentí. No me importa nada, ríanse de mí, pero lo que hizo Cristina la perjudica muchísimo”, señaló el periodista macrista.

La revelación de Wiñazki lleva más claridad en torno a la cruel violencia mediática que sufrió la familia Kirchner durante el armado de causas para sacarlos del poder. Sin lograrlo, el pasado 25 de noviembre el Tribunal Oral decidió sobreseer a los imputados de la causa Hotesur.La vicepresidenta acumuló un nuevo triunfo judicial luego de las obtenidas en las causas dólar futuro y Memorándum con Irán, iniciada tras la denuncia del fiscal fallecido Alberto Nisman.

Cristina fue sobreseída en Hotesur

Se trató del tercer sobreseimiento que recibió la Vicepresidenta este año. A diferencia de las causas Dólar Futuro y Memorándum con Irán, que fueron cerradas por inexistencia de delito y por ser considerados hechos políticos y económicos no justiciables, los hechos que estaban bajo investigación en esta causa se vinculaban con un supuesto lavado de dinero con alquileres de propiedades y plazas hoteleras a través de las sociedades Hotesur y Los Sauces. Sin embargo, el poder judicial no halló elementos para justificar la continuación de la denuncia.

La decisión la tomaron los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado. La jueza Adriana Palliotti votó en disidencia y sostuvo que el planteo debía ser rechazado. El fiscal ante el tribunal, Diego Velasco, había dictaminado en contra del sobreseimiento y había pedido que se fijara una fecha para el juicio oral. Cabe señalar que esta decisión podría ser revisada por la Cámara Federal de Casación Penal. La Sala I de ese tribunal es la que interviene en el caso y está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa.

El texto se centró en dos cuestiones básicas:

No existe lavado de dinero, tal como surge de las pericias, una nueva y una anterior.

El lavado de dinero consiste en “blanquear” dinero de un delito anterior, pero tales delitos ya fueron sobreseídos en otras causas.

Finalmente, el escrito planteó que ni Máximo ni Florencia pueden tener responsabilidad. Ambos accedieron a los bienes de los Kirchner por herencia o por la cesión de su parte que les hizo la propia Cristina. Esa cesión también fue objetada en la justicia y terminó en sobreseimiento. Florencia tenía 12 años cuando se creó la sociedad Los Sauces y siempre fue menor de edad en los momentos en que ocurrieron los hechos. Máximo no firmó ni participó en ninguno de aquellos alquileres.