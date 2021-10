El silencio de Adrián Suar sobre una decisión importante preocupa a todo el elenco de La 1-5/18

El Trece podría tomar una decisión clave en las próximas semanas que llena de incertidumbre a los actores de la serie de Polka.

La 1-5/18 no pasó desapercibida desde que se realizó su estreno en la pantalla de El Trece. La nueva tira de Polka dejó buenas sensaciones en las mediciones de rating en los primeros días de emisión pero le costó mantenerse. A raíz de esto, la directiva del canal todavía no decidió el futuro del programa.

Son momentos importantes para la señal, en especial porque están en busca de liderar sus franjas frente a Telefe. Mientras tanto, la dupla Doctor Milagro y Bake Off 2021 superan a la novela y ShowMatch: La Academia. Esto derivó en el retraso de una decisión vital para lo que sigue en la trama.

Según lo informado por Diario Crónica, hay algunos contratos en el elenco que llegarán a su final en diciembre y todavía se desconoce lo que ocurrirá. Luego de dos semanas de estar al aire, se espera que El Trece espere una más para emitir su decisión sobre los integrantes de la tira.

Hay actores que sorprendieron en sus respectivos papeles como Nico García Hume, Arturo Bonín, Lali González y Leticia Bredice, quien decidió rechazar algunas ofertas laborales para priorizar la "La 1-5/18". Todo indica que el camino por el que optarán en la señal estará relacionada directamente con los números que conseguirá en el rating. A pesar de tener buena repercusión, no logró superar en las mediciones a la novela turca de Telefe.

Se terminó la paciencia para La 1-5/18

La tira de Adrián Suar, La 1-5/18, no deja de recibir críticas desde su estreno por la manera en que retrata la realidad de los barrios de emergencia. Recientemente, vecinos de esos lugares arremetieron contra la novela e hicieron saber que su vida no es como la plasman. A pesar de esto, desde la producción de la ficción, aseguran que hicieron todo lo posible por crear una atmósfera que refleja la situación de esas personas.

“Lo único que me representa de la novela son las imágenes del barrio que se tomaron. Es una espectacularización y está dirigida a la gente que no vive en barrios populares, que debe pensar: ‘Ah mirá cómo hablan o mirá lo que pasa’”, expresó Marcela Arce, una vecina del Barrio Mujica, en diálogo con La Nación.

“Yo creo que lo que se ve en la serie no representa lo que pasa verdaderamente en el barrio. Las problemáticas de los barrios son totalmente diferentes, creo que ellos hacen la novela para un público determinado que no entiende o no sabe lo que pasa dentro de un barrio y aquellos que escriben la novela lo ven desde otra mirada, no la que uno tiene al estar adentro”, opinó Alejandro González, quien vive en Ciudad Oculta.

González continuó sobre la estereotipación que se haría en la tira de Suar: “Ellos te muestran a una maestra, un cura, una persona que está en un comedor o uno que tiene un problema, es lo que pasa siempre. Pero dentro del barrio todos se ayudan entre todos y salen de esa manera, no tenés la ayuda del Estado, del gobierno de turno, uno la tiene que salir a pelear”. Y cerró: “Hacen una tira, pero te la genera una persona que vive en medio de Puerto Madero o en Barrio Parque que no tiene idea de lo que es la villa, lo que es el hambre o de lo que se trata verdaderamente vivir acá”.