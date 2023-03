El ridículo requisito de Tomás Holder para intimar con una chica y su peor experiencia: "Tanga Calvin Klein"

Tomás Holder confesó cuál fue su peor experiencia con una chica. Además, reveló cuál es el requisito que no puede dejar pasar en la intimidad.

Tomás Holder, exparticipante de Gran Hermano 2022 (Telefe), habló sobre sus experiencias íntimas con diferentes mujeres e hizo un llamativo comentario sobre una chica en particular. Al sacarse la ropa, se desilusionó al ver que no tenía ropa interior de marca.

El joven cuenta con una gran cantidad de seguidores en TikTok, plataforma en la que, presuntamente, hace un personaje de "un Tincho clasista, medio homofóbico", según explicó con anterioridad. Meses atrás, había bromeado con que solamente salía con mujeres que tenían iPhone y dejaba de lado a aquellas "en situación de Android". Esta vez, hizo otro chiste de la misma índole que generó todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Holder publicó un nuevo tiktok en el que aparece con un gesto nostálgico, mientras de fondo suena la canción Entre Nosotros, de Thiago PZK, María Becerra, LIT Killah y Nicki Nicole. “POV (punto de vista): te acordás de cuando se quedó a dormir y no tenía tanga Calvin Klein ni Victoria Secret”, escribió.

Mientras algunos usuarios se indignaron por su broma, la mayoría de sus seguidores, quienes están acostumbrados a su tipo de humor, se lo tomaron con gracia y le dejaron comentarios. "Holder en situación de melancolía", "Holder en situación de millonario", "Holder en situación de dolido" y "Holder en situación de decepcionado" fueron algunos de los tantos que los usuarios le dejaron.

La dura confesión de Tomás Holder: "Ingerí todo tipo de drogas"

Recientemente, el ex "hermanito" contó que estaba atravesando un momento personal muy difícil: salía todas las noches a boliches para consumir sustancias, hasta que un día sufrió un ataque de pánico en medio de una fiesta de electrónica. Por esta razón, decidió decidió decir "basta" a ese estilo de vida, dejar las redes sociales y hacer un cambio rotundo en su rutina.

Ese momento significó un antes y un después en su vida. Al día de hoy, Holder está bajo tratamiento psicológico, dejó de consumir sustancias y ya no sale todas las noches. Holder contó en LAM (América TV) que había vivido meses de "mucho exceso, mucha joda, demasiada, y no joda de la buena", con una combinación explosiva de "malos acompañamientos y malas decisiones".

"Ingerí todo tipo de drogas que se puedan imaginar, hasta que un día tuve un ataque de pánico en una fiesta y dije: 'Hasta acá llegué'. Gracias a Dios, tengo una familia muy fuerte y un grupo de amigos muy sólido que me dijo: 'Basta, Tomi'", reflexionó. Desde entonces, el exparticipante de Gran Hermano lleva una vida más saludable y pasa sus días rodeado de su círculo más cercano de contención.

El comunicado de Tomás Holder que entristeció a sus seguidores

Por todo esto, Holder publicó un comunicado en sus redes sociales para anunciarles a sus fanáticos que, durante un buen tiempo, iba a dejar de lado sus redes sociales. "Quería decirles que, por un tiempo, por unos días, voy a dejar las redes. Más que nada porque sufrí ataques de pánico y cosas que no me están haciendo bien", anunció en su cuenta de Instagram.

Además, les dijo a sus seguidores "no se preocuparan", que pronto iba a sentirse mejor y que iba a estar acompañado de su familia en su ciudad natal. "Quisiera volver a recuperar esa sonrisa. Entré a un mundo que no pertenezco, mucha noche, fiestas, excesos, descontrol. Llegué a bajar 15 kilos estos últimos meses", confesó en aquel posteo, en el que reconoció que esa angustia le hizo perder "las ganas de entrenar y de comer bien". "Solamente pensaba todo el maldito día en salir, tomar cosas y perderse entre la multitud. Nunca paré, no dormía. Me mantenían despierto diferentes cosas, este viernes mi cuerpo dijo basta", concluyó.