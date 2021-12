El reclamo de Tamara Báez a L-Gante sobre su hija Jamaica: "Dame bola"

Tamara Báez expuso una actitud de L-Gante hacia su hija Jamaica y le hizo un reclamo a través de sus redes sociales.

Después de varias idas y vueltas, L-Gante sigue junto a su pareja Tamara Báez, con quien comparte a su primer hija, Jamaica, de menos de 1 año. Desde su primera pelea mediática, la joven expone en las redes sociales los enfrentamientos que tiene dentro de su relación con el cantante. Esta vez, el reclamo vino por el lado del tiempo que le dedica a su hija.

Esta semana, los tres asistieron a un cumpleaños familiar y Báez hizo una publicación en sus redes reclamándole al artista que no estaba dándole la suficiente atención a la bebé. A través de un video subido a sus historias de Instagram, expuso a L-Gante mientras estaban en el festejo.

En el clip, se lo puede ver a él sentado en una silla mirando la televisión mientras al lado suyo está Jamaica acostada en un cochecito, haciendo movimientos y mirando a su papá como si estuviese intentando llamar su atención.

“Papá dame bolaaa”, escribió Tamara junto al video. Sin embargo, horas más tarde publicó otra serie de fotos y videos de los tres paseando de día por la Costanera Norte, en donde pararon para almorzar los típicos sánguches completos de bondiola de los puestos de la Costanera.

Los rumores de casamiento entre L-Gante y Tamara Baez

Esta misma semana, algunos de los seguidores del cantante de Cumbia 420 sospecharon que la pareja podría llegar a casarse por unos llamativos posteos que hizo Tamara en su Instagram. Primero, publicó un video de los dos junto con la niña abrazándose y debajo escribió “te amo”. Pocas horas después, compartió una foto sacada de Internet de un vestido de novia, junto con emojis de corazones en los ojos. Hasta ahora, no dieron ningún anuncio oficial ni se manifestaron sobre estas versiones.

Historia de Tamara Báez publicada en su cuenta de Instagram.

El escándalo entre la novia de L-Gante, Tamara Báez, y Cinthia Fernández

Cinthia Fernández, bailarina y panelista de Los Ángeles de la Mañana (LAM), publicó en sus redes sociales su propia versión de un desafío viral que consiste en bailar la coreografía de L-Gante con la canción Bar, en la que colabora con Tini Stoessel. Para esto, le pidió al cantante si podía aparecer con ella en el video para ayudarla con los pasos.

Al final del clip, aparece ella tirándole gestos de seducción a L-Gante y culmina con una pose final en la que ella lo agarra de la cara, como si estuviese a punto de darle un beso. Esto no le gustó nada a Tamara, que apenas un rato después de su posteo, subió a sus historias de Instagram un dibujo de una zorra y debajó escribió: “Jajajajaj, igualita”.

Aunque no dio nombres, todos los internautas dieron por sentado que se refería a Cinthia, que días después, contó en LAM que se la encontró en un evento y se le acercó a hablar sobre el tema. “Le fui a hablar como corresponde. No sé si el mensaje fue para mí, yo no me hago cargo porque no dio nombres, pero todos me apuntaron a mí. Si hay algo que no soy es zorrita”, expresó.

Cuando Ángel de Brito, conductor del programa, le preguntó si hubo un beso después del video, ella le gritó: “¡No! ¿Estás loco? Es más, hoy van a ver el verdadero final en Instagram. Hoy van a ver lo que realmente pasó entre nosotros”. Horas después, subió a su Instagram un video de la continuación de ese momento: aunque ella amaga con besarlo a modo de broma, él se aleja y se va corriendo y los dos terminan riéndose. Por su parte, Tamara negó que la indirecta de sus redes haya sido dirigida a Fernández.