El Pollo Álvarez y Tefi Russo se separaron en Navidad: "Ella pasa"

"El Pollo" Álvarez y su esposa "Tefi" Russo decidieron separarse en las fiestas de Navidad y encendieron los rumores en las redes sociales.

Joaquín "El Pollo" Álvarez y su esposa Estefanía "Tefi" Russo sorprendieron al haber pasado separados la Navidad de 2021, que tuvo lugar el pasado viernes 24 y sábado 25 de diciembre. Por lo tanto, en las redes sociales explotaron los rumores y las especulaciones al respecto de lo que ocurrió.

El conductor de Nosotros a la Mañana (El Trece) y la presentadora de Inutilísimas (Utilísima) se mostraron públicamente cada uno por su lado en Nochebuena, algo extraño si se tiene en cuenta que se casaron en agosto de 2019 y que no se habían conocido comentarios sobre una posible ruptura recientemente.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo, sorpresivamente separados en Navidad: qué pasó

El presentador, locutor y actor de 38 años debió aclarar a través de su cuenta oficial de Instagram (@polloalvarez) lo que ocurrió con su esposa y colega de 36. El ex periodista de TyC Sports publicó inicialmente una selfie familiar y otras dos imágenes por la Nochebuena, aunque llamó la atención que allí no estuviera Estefanía.

"Feliz Navidad", escribió simplemente el ex novio de Ivana Nadal junto a los emojis del corazón y de Papá Noel. No obstante, una de sus seguidoras (@marielapillamo) le preguntó sin filtro: "´Pollo´, ¿por qué tu mujer nunca te acompaña o nunca se hace ver con tu familia?".

Tras la picante pregunta, Álvarez explicó qué había pasado y despejó cualquier tipo de trascendido al respecto. "Ella pasa con su familia y yo con la mía, porque Año Nuevo pasamos juntos. Todo más que bien", argumentó con otro corazón al final.

"El Pollo" Álvarez pasó la Navidad separado de su esposa "Tefi" Russo.

La historia de amor entre el Pollo Ávarez y Tefi Russo

A inicios de 2018, tanto "El Pollo" Álvarez como "Tefi" Russo blanquearon la relación a través de Instagram, con una simple foto. Rápidamente, un año después se casaron y sorprendieron al ambiente de la farándula argentina. En aquel entonces ella estaba divorciada, ya que anteriormente se había casado con el padre de su hija "Mimi" (11), con quien mantuvo una relación de más de una década.

Acerca del primer "flechazo" hacia ella, "El Pollo" Álvarez reveló antes de dar el sí: “Vino como cocinera al programa y me volví loco. Lo primero fue físico porque me pareció que estaba buena. Después me enamoré, estaba entregado, enamorado, regalado, pero bien. Amo el concepto de familia y como madre tenía otra cosa. Me enamora por todos lados”.

Por su lado, ella reconoció que “quería hacer algo más prolijo y que fuera más adelante". De todos modos, recordó: "Salieron fotos y, antes de que se entere mi hija, le comenté que tenía un amigo y ella quería conocerlo. Vino a buscarme, ´Mimi´ bajó a conocerlo y se pusieron a jugar. Son dos chicos”.

Luego del casamiento, ambos reconocieron sus sueños de ser padres en breve y, más allá de las crisis del pasado, afrontan esta nueva etapa de sus vidas en convivencia.