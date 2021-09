El polémico comentario de Darío Barassi contra Iván de Pineda: "Lo choco"

Darío Barassi tuvo un comentario poco feliz contra Iván de Pineda y en las redes sociales se lo recriminaron.

Darío Barassi debutó este lunes con 100 argentinos dicen en su nuevo horario y disparó una polémica frase contra Iván de Pineda, que será su rival en la nueva franja horaria. En clave humorística el conductor del sorprendente éxito de El Trece también apuntó contra los espectadores y contra Soy Rada, quien le "robó" su horario en el canal de señal abierta del Grupo Clarín.

Dado el excelente desempeño en materia de rating que encontró El Trece con Darío Barassi y 100 argentinos dicen, la gerencia del canal tomó la decisión de moverlo de su horario inicial, una determinación que no le terminó de gustar al conductor. Match Game y Rada fueron quienes ocuparon la franja que correspondía a Barassi, que en más de una oportunidad apuntó contra el mago y humorista.

"Lo bien que me queda este horario es una cosa que no, no, no. Primer programa en el horario de las 18.30", aseguró Darío Barassi en el comienzo de la emisión de este lunes de 100 argentinos dicen. Inmediatamente, el conductor se metió en el tema del rating, el motivo por el que tuvo que dejar su horario inicial: "¿Cómo está el número? ¿En cuánto está Iván? ¿Cómo le fue a Rada? Hijo de puta, lo odio". Ahí, Barassi también advirtió a los espectadores que no lo hicieran "calentar" y que si no lo estaban viendo, lo hicieran al día siguiente.

"A vos te hablo, que solías ver el programa a las 14.30. Y ahora decís: 'La verdad este horario no. Yo veía otra cosa, el hombre nuez de otro canal', volvé", disparó polémico Barassi, refiriéndose a Iván de Pineda. Pero eso no fue todo, porque más tarde uno de los juegos del programa tenía la siguiente premisa: "El protagonista es perseguido por el villano. Logra subirse al auto y...". "¡Lo choca! ¡Lo choca! ¡Lo choca al pibe, al malo! Está el malo ahí, estás con un auto, le pasás por encima", exclamó Barassi luego de algunas respuestas de los participantes del ciclo de entretenimiento que conduce.

"Si yo saliendo con el auto, se cruza Iván de Pineda, pac, lo choco. Tranca, una piernita, tampoco todo", comentó Barassi, bastante polémico. Esta declaración poco feliz fue velozmente repudiada por muchos usuarios de las redes sociales, donde tanto Barassi como Iván de Pineda suelen ser tendencia por distintos motivos, pero mayormente por ser dos de los más queridos conductores de la televisión argentina en la actualidad.

Piden la renuncia de Suar por "complicar" a Barassi con el horario

Adrián Suar atraviesa un momento difícil mientras busca mejorar el rating general de El Trece, que pierde en casi todas las franjas horarias con Telefe. De acuerdo a los datos arrojados por las medidoras de rating, Barassi obtuvo 7.5 puntos, mucho menos de lo que solía hacer en la franja horaria anterior; mientras que su competidor "Pasapalabra" -con la conducción de Iván de Pineda por Telefe- le ganó con 8.8. Esto mismo despertó descontento en diversos usuarios de las redes sociales y, en consecuencia, generó preocupación entre los miembros de la producción de El Trece.