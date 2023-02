El periodista de El Nueve que se desmayó y fue viral reveló la enfermedad detrás del accidente

Carlos Ferrara, periodista de Telenueve que se desmayó al aire en enero de 2022, habló por primera vez de la enfermedad que le diagnosticaron tras el episodio que asustó a sus compañeros de trabajo.

Carlos Ferrara, el notero de Telenueve que se desmayó al aire -en enero de 2022- mientras hacía su trabajo, habló por primera vez del episodio que asustó a sus compañeros y reveló la enfermedad que le diagnosticaron a partir de lo ocurrido. "Me podría haber muerto", reveló.

A un año del preocupante momento televisivo, el periodista rememoró su desmayo en un informe para Telenueve Digital y habló por primera vez de cómo siguió su vida tras el accidente en la puerta del Teatro Colón. "Ese día hacía mucho calor y sentía que me faltaba el aire. Yo le había dicho a mi compañero que me faltaba el aire, que no me sentía bien. Pero tenía que aguantar, por lo menos, hasta las 12:00. Estábamos en la sombra, tomando agua, hasta que empieza el noticiero. Hacemos el móvil y yo empiezo a sentir que no, que no respondía. Que no podía seguir. Hasta que, en un momento, sentí que se me fue todo a negro y me caí”, recordó el cronista.

“El recuerdo mío fue recién a las 21 de ese mismo jueves. Te puedo contar lo que me contaron que pasó. Yo estando en el piso, me revisaron. Tenía la presión muy alta. Ellos decían que podía ser un infarto. Reaccioné y me vi en una habitación, sin entender bien lo que estaba pasando. Hasta que viene un médico. Me cuenta lo que pasó y de ahí yo empiezo a ir para atrás. Pero claro, lo único que recuerdo es esa sensación de que se te va todo a negro y me caigo. Después de varios estudios y exámenes que me hicieron, los médicos me dijeron que fue presión alta. Tenía casi 20 y mucha azúcar en sangre. Ese combo, más el calor, hicieron que yo pierda el conocimiento y me desmaye”, agregó.

Qué enfermedad le diagnosticaron a Carlos Ferrara tras su desmayo

"Después, vinieron otro tipo de estudios más complementarios, más exhaustivos. Ahí me enteré de que era diabético. Lo de la presión alta sí lo sabía, porque lo venía manejando... Tranquilamente, me podría haber muerto porque la situación era muy difícil y complicada. Trabajo de periodista en un noticiero y veo tragedia todo el tiempo. Y lo que me pasó no lo veo como una tragedia, más bien como una oportunidad. Me quise agarrar de esa oportunidad para curarme, para salir adelante y vivir mejor, más sano”, cerró Ferrara, que vivió su desmayo como un llamado de atención para cambiar sus hábitos diarios.

Video: El tremendo susto de Claudio Pérez por el desmayo de Carlos Ferrara

Mientras el noticiero transcurría con normalidad como todos los días, el conductor Claudio Pérez presentó la noticia de que había disminuido la concurrencia de gente a los centros de testeos por el Covid cercanos a la zona del teatro Colón, en la Capital Federal.

"Ya volvemos", dijo luego, aunque no se encontró con la respuesta esperada por parte de su colega a la distancia. "Perdón, Claudio, perdón...", le contestó el cronista. "A ver, sí... Cerrame, Carlos, cerrame", devolvió quien estaba en el estudio del canal de televisión.

En ese momento se escuchó un golpe fuerte del micrófono, Pérez puso una cara de sorpresa y preocupación al mismo tiempo, y al instante se dio cuenta de lo que había sucedido. La cámara del móvil enfocó directamente a Carlos Ferrara desplomado en el piso, tras una terrible caída.

"¿Qué pasó, qué paso? ¡No! ¡Por favor! Eh, bueno... Tuvo alguna dificultad Carlos", dijo el presentador, impactado. Agregó que su compañero estaba "en un centro de testeos" y completó: "Seguramente lo van a atender. Nosotros vamos a hacer un corte rápidamente y ya volvemos".