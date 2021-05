El peor momento de Mariana Fabbiani: llevó a Luis Majul y se hundió el rating

La conductora apostó por el conductor ultramacrista pero no funcionó: quedó muy atrás de Flor de Equipo en la competencia por el rating.

Mariana Fabbiani vive su peor momento desde su regreso a la pantalla de El Trece. Primero, su pelea con Mirtha Legrand y Juana Viale la tuvo en el centro de la polémica del canal del Grupo Clarín. Luego, la interna con Christophe Krywonis que dejó su programa al borde de estallar. Y a todo esto, se le suma un pésimo rendimiento en el rating.

Luego de su arranque en el que apostaban a los invitados, Lo de Mariana se volvió más un magazine de actualidad y sumó a Mercedes Ninci y Florencia Arietto, dejando la cocina para el final. Por su parte, Flor de Equipo conserva su estructura y convocó a Analía Franchín para las recetas en la cocina.

Este viernes, los dos programas coincidieron con el análisis del caso Chocobar y tuvieron invitados para sumar a la idea original: mientras que Sofía Pachano estuvo presente en Flor de Equipo, el periodista ultramacrista Luis Majul fue la apuesta de Mariana Fabbiani y no le resultó de la mejor manera. El ciclo liderado por Florencia Peña se impuso en el rating con picos de 6,4 puntos, mientras que el El Trece solo alcanzó una marca máxima de 4,9.

Mariana Fabbiani vs. Christophe Krywonis

De acuerdo con la información publicada por Intrusos durante este jueves por la tarde en América TV, al chef francés le molesta que le hayan dado una participación tan breve sobre el final del programa Lo de Mariana, que se emite de lunes a viernes entre las 11.30 y las 13 horas por El Trece.

El cocinero de 56 años sufre el poco tiempo que le otorgan en el magazine, ya que según los informes que pudieron verse terminan todos comiendo a las apuradas, prácticamente sobre el instante de la despedida. En este sentido, Rodrigo Lussich aseguró que en la habitual sección Los escandalones que el de él “es uno de los sueldos más caros de la televisión y, en función de la relación entre lo que cobra y los minutos que sale al aire, no tiene desperdicio. Hace un huevo poché con suerte porque no hay tiempo, eso pone en evidencia una interna”.

“Trabaja seis minutos por programa”, acotó casi riéndose su compañero y co-conductor Adrián Pallares, mientras que el periodista uruguayo sumó que hubo una reducción del presupuesto, por lo que los platos del europeo deben ser para menos personas y con productos que ya no son de la primera línea.

“El sueldo de Christophe son, como mínimo, 10 panelistas”, aseguró la comunicadora Paula Varela con respecto al monto que recibe el exjurado de MasterChef y de Bake Off Argentina (Telefe). “Y 14 también. Si me apurás, 20”, lanzó Pallares para cerrar este segmento titulado El hambre y las ganas de comer. Por su parte, Lussich completó irónicamente: “Con lo que cobra, aprovechalo, que esto no sabemos cómo puede seguir”.