El pasado político de uno de los participantes de Love is blind Argentina: fue precandidato a senador bonaerense .

Un participante de Love is Blind Argentina (Netflix) se volvió viral en redes sociales en las últimas horas, luego de que saliera a la luz un video de él postulándose como precandidato a senador bonaerense. Antes de participar del reality show tuvo un pasado político que trascendió recientemente.

Se trata de Mauricio Zappacosta, el concursante de 42 años que logró entablar vínculo con María Emilia. En X se viralizó un video de él en dónde se lo ve participar de un spot político de las elecciones legislativas del 2021, en donde se postuló como precandidato a senador bonaerense.

Mauricio formaba parte del Partido Renovador Federal, y se postuló como candidato a senador, pero sacó el 0,41% de los votos y no superó las PASO. Luego de eso no volvió a involucrarse en política, al menos todavía no se conoció públicamente.

¿Emily Ceco y Santiago Martínez siguen en pareja tras Love is Blind Argentina?

Love is Blind Argentina acaparó por completo las visualizaciones en Netflix. El reality show se volvió uno de los preferidos de los usuarios de la plataforma de streaming, quienes están enganchados a las historias de cada uno de los participantes.

Para quienes aún no vieron el programa, el mismo presenta a 16 hombres y 16 mujeres que a lo largo de 10 episodios se conocerán a través de cabinas, sin hacer contacto visual. Allí tendrán citas y en caso de encontrar pareja, deberán comprometerse sin haberse visto nunca. A continuación te contamos si Emily Ceco y Santiago Martínez siguen en pareja tras Love is Blind Argentina.

Emily Ceco y Santiago Martínez, quienes se conocieron en Love is Blind Argentina, parecían destinados a estar juntos, pero su historia de amor no parece haber continuado fuera del programa. Según sus redes sociales, ambos dejaron de seguirse y ya no interactúan públicamente, ni se muestran usando anillos de compromiso. Esta distancia virtual sugiere que su relación probablemente llegó a su fin.

Aunque no se conocen los motivos exactos, sus conflictos de confianza y los celos de Santiago, que se manifestaron incluso en interacciones con amigos cercanos de Emily, habrían tenido un rol importante en la separación. Ella también tiene antecedentes de relaciones controladoras y guarda reservas por experiencias pasadas, lo que podría haber complicado aún más la relación.

De qué trata Love is Blind Argentina, el reality de Netflix

Love is Blind Argentina es la versión local del popular reality show de Netflix en el que un grupo de personas solteras se embarcan en un experimento social para descubrir si es posible enamorarse sin basarse en la apariencia física.

16 hombres y 16 mujeres entran en cabinas individuales, donde se comunican con otras personas a través de conversaciones sin poder verse. Una vez que una pareja siente que ha desarrollado una conexión lo suficientemente fuerte, pueden optar por comprometerse y, solo después de aceptar una propuesta de matrimonio, tienen la oportunidad de verse por primera vez.