No es Telefe: No terminó Bake Off Famosos y Wanda Nara ya tiene más trabajo en la televisión.

Wanda Nara está disfrutando un buen presente laboral como conductora del reality Bake Off Famosos en Telefe, que está próximo a entrar en la fase de repechaje, y en las últimas horas se supo cuándo debutará en su nuevo proyecto laboral en medios. Cómo será el debut de Wanda en Netflix y cuándo se la podrá ver junto a Darío Barassi en uno de los programas que promete ser lo más visto del año. La primera edición de la versión argentina de Love Is Blind, el exitoso experimento social de parejas de Netflix, se estrenará en tres partes: el 6, 13 y 20 de noviembre respectivamente, con la conducción de Wanda Nara y Darío Barassi. ¿Cómo funciona Love Is Blind: Argentina? Esta serie de 10 episodios busca comprobar que las apariencias no lo son todo a la hora de encontrar el amor. El experimento sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual. En esas cabinas tendrán citas entre sí sin poder verse, guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros. Luego de conocer a sus posibles parejas tendrán que evaluar si el vínculo que formaron vale la pena y elegir a quién le pedirán matrimonio. Aquellos que encuentren el amor y se comprometan, avanzan en el experimento y se podrán conocer con sus parejas: tendrán un viaje romántico en las paradisíacas playas de Tulum, regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar a dar el sí… ¿o el no? Y así responder a la pregunta de si el amor es verdaderamente ciego. Love Is Blind: Argentina se suma a la lista de ediciones de este experimento social en todo el mundo: Estados Unidos, con siete temporadas; Brasil, con cuatro temporadas; y Reino Unido, México, Japón y Suecia, todas con una temporada. MÁS INFO Series El sorprendente anuncio de Netflix sobre Nancy Dupláa tras el éxito de Envidiosa Papelón en Telefe: una figura de Bake Off filtró por error quien entra en el repechaje Bake Off Famosos se prepara para el repechaje y una figura de Telefe podría haber spoileado quién de todos los famosos volvería a la competencia que conduce Wanda Nara. La foto que habla por sí sola y despertó sospechas en los televidentes y fans del reality. Bake Off Famosos entró en una instancia de desafíos con muchas exigencias y ninguno de los participantes se quiere quedar afuera del certamen en el que compiten por 30 millones de pesos. Juzgados por los chefs Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis, los famosos deben dar lo mejor de sí en desafíos técnicos y creativos de horneado y pastelería, y entre los competidores hay muchas sorpresas. ¿Gastón Edul vuelve a Bake Off Famosos? La foto que filtró Kennys Palacios y le da dolores de cabeza a Telefe. Actualmente, quienes siguen en carrera por el gran premio son: la conductora Verónica Lozano, la panelista y exvedette Eliana Guercio, el conductor Mariano Iúdica, la actriz Cande Molfese, el actor Damián de Santo y el cantante de RKT Callejero Fino. Aunque el repechaje se verá el próximo lunes 28 de septiembre a las 22, una foto que subió Kennys Palacios -el peluquero de Wanda Nara que se encarga del contenido de redes del reality- delató la identidad de uno de los famosos que vuelve al programa. En la foto se ve claramente al periodista deportivo Gastón Edul vistiendo el delantal blanco. Aunque todavía se desconoce cuantos participantes gozarán del beneficio de volver a la competencia, la pista del delantal de Edul lo indica como uno de los afortunados que habría tenido el visto bueno del jurado.