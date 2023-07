El parte médico sobre la salud de Silvina Luna que genera alegría: "Conmovedor"

Cómo está la salud de Silvina Luna: el nuevo parte médico que generó esperanza en la familia de la modelo.

Se dio a conocer un nuevo parte médico de Silvina Luna, quien continúa internada en el Hospital Italiano hace ya un mes. Tras varios días en terapia intensiva y conectada a un respirador mecánico, la modelo finalmente presentó una leve y lenta mejoría. Si bien los médicos advirtieron que el panorama es alentador, también señalaron que su estado sigue siendo crítico. Fernando Burlando, su abogado, compartió en sus redes sociales el último parte médico emitido.

Luna fue internada el pasado 13 de julio debido a una infección bacteriana en los pulmones y, el 28 del mismo mes, fue ingresada a terapia intensiva porque sus pulmones estaban demasiado débiles. Afortunadamente, con el correr de los días fue evolucionando y ya la extubaron. En este nuevo parte médico, se dieron a conocer más detalles sobre su mejoría.

“La paciente Silvina Luna continúa internada en el servicio de Terapia Intensiva. Se encuentra lúcida y con signos vitales estables. Actualmente, mantiene el tratamiento de diálisis tres veces por semana, alimentación vía oral y un plan de rehabilitación muscular”, se puede leer en el comunicado. Además, los médicos destacan que como "su evolución es favorable, se planifica el pase a sala de internación general en los próximos días, donde se le brindarán los cuidados necesarios”.

Burlando compartió el documento en sus historias de Instagram y agregó: “Los familiares y afectos de Silvina informamos sobre el último parte médico y adelantamos que este viernes, en oportunidad de recibir el informe de epicrisis, daremos más detalles sobre su estado de salud y proceso de evolución”.

El nuevo parte médico de Silvina Luna.

“De esta manera, queremos responder al genuino y conmovedor interés de toda la gente que desde el inicio de este proceso ha estado pendiente y que tanto para nosotros como especialmente para Silvina significan un invalorable sostén por la fuerza”, concluyó el letrado.

Marcela Tauro reveló el extraño método que usa para pedir por la salud de Silvina Luna

Recientemente, Marcela Tauro fue vista en Intrusos (América TV) con un llamativo collar en vivo, justo cuando hablaba sobre la salud de Silvina Luna. "Vos cuando hablamos de Silvina, te ponés eso y no sé qué es", le señaló Guido Záffora. "Lo tengo a prueba esto, es algo de sanación. Es un dispositivo cuántico, tengo entendido que ella lo tiene, creo, no estoy segura y no quiero decir cosas que no", explicó Tauro.

Si bien no dio más detalles sobre este elemento, aseguró que ayuda para enviar buenas energías. "Ojalá podamos enviar esta energía para Silvina y toda la gente que nos está viendo en los hospitales. Yo pido un milagro, porque para pedir, hay que pedir en grande", concluyó la panelista.