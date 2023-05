El pánico de Guido Kaczka con una participante en Los 8 Escalones: "Médico"

Guido Kaczka pasó un mal momento en Los 8 Escalones con una participante. La incómoda situación que atravesó el conductor en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka la pasó mal en la edición de Los 8 Escalones que tuvo lugar el pasado martes 9 de mayo. El conductor del reconocido programa de El Trece mostró preocupación por la salud de una participante que hizo un particular comentario en medio de la competencia.

Al principio del ciclo de entretenimiento, que actualmente otorga 3 millones de pesos para cada ganador, Estefania le contó a Guido por qué llevó un amuleto a Los 8 Escalones. "Es una de mis muñecas, la colecciono. La traje para que me dé suerte. Este se llama Orión", relató. Y agregó: "Colecciono todo tipo de muñecas, pero estas son mis favoritas. No hice conteo la última vez, pero debo tener más de sesenta. Es como una especie de dragón".

Con el correr del programa, cuando la participante se encontraba en el séptimo escalón, el presentador le hizo una pregunta sobre el juego: "¿Qué nombre se le da al proceso por el cual se agrega hidrógeno al aceite vegetal para convertirlo en una sustancia más sólida y estable a temperatura ambiente?". "Hidrogenación", contestó la mujer. Sin embargo, y rápidamente, anunció: "Perdón Guido, pero estoy hecha un chacinado. Con los nervios tengo un revuelto de vísceras y sangre".

Guido Kaczka se mostró preocupado por el comentario de una participante de Los 8 Escalones.

Inmediatamente después, Guido Kaczka se mostró muy preocupado y le consultó si precisaba asistencia: "¿Necesitás que el médico se acerque? ¿Una silla, agua o algo?". Creer o reventar, la mujer le aclaró que se trataba de una broma y resaltó que se sentía bien. Por lo tanto, el animador se tranquilizó y le dio continuidad al programa de preguntas y respuestas.

El drama de Pampita Ardohain en Los 8 Escalones

Carolina "Pampita" Ardohain habló sobre su experiencia laboral en el ciclo de Guido Kaczka en El Trece. La modelo es jurado de Los 8 Escalones y aseguró que hay un motivo por el que se emociona muy seguido en el programa de televisión de preguntas y respuestas.

"Disfruto de la emoción de cada una. Me hiciste llorar a mí también. En este programa lloro mucho, no sé qué me está pasando. Todos los días estoy con una lágrima sostenida", soltó Carolina Ardohain y Guido, al ver sus ojos vidriosos, le preguntó si estaba llorando.

"Sí, sí. La maternidad, el programa y todo hace que me la pase llorando", reconoció la celebridad de televisión. Kaczka dio a conocer ante el público que la modelo es muy sensible y ella estuvo de acuerdo con la apreciación de su jefe. "Es emocionante ver lo que saben. Aprendo con ustedes y lo disfruto", concluyó la expareja de Benjamín Vicuña.