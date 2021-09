El mal momento que vive Graciela Alfano: "Estaba en muy mal estado"

La modelo tiene un problema con la casa que heredó de su madre. Graciela Alfano estaría enfocada en solucionar su conflicto y metió abogados en el asunto.

Graciela Alfano atraviesa un complicado momento, según recientes informes periodísticos que hicieron referencia a un problema inmobiliario que tiene la exmodelo. El periodista Carlos Monti reveló que la casa de la madre de Alfano habría sido ocupada por una persona y la situación estaría complicada, ya que hay leyes que amparan ese tipo de apropiaciones.

“Bueno, esto es lo que está sucediendo con Graciela Alfano. Te cuento rápidamente la historia. Juzgado Civil número 32. Acá hay un fuego cruzado porque apareció una tal Sánchez, que es una persona chilena que se instaló en una propiedad que pertenecía a la mamá de Graciela Alfano. La mamá de ella se llamaba Matilde”, expresó Monti en Nosotros a la Mañana y dio comienzo a un largo informe sobre el conflicto de Alfano.

El periodista contó con lujo de detalles cómo habría sido el ingreso de esa persona a la propiedad de Graciela Alfano: “Aparentemente, estas personas llegaron a la propiedad, dijeron que estaba abandonada, que estaba en muy mal estado. Se ubicaron, se quedaron, comenzaron con las refacciones, la pusieron en valor y están allí instaladas. Claro, muere la mamá de Graciela y ella empezó con las cuestiones de la herencia”.

“Esta propiedad está ubicada en Capital Federal, en la calle Morón. Yo tengo acá el expediente. Alfano inició un proceso de desalojo porque entiende que esa propiedad estaba usurpada y tiene ocupas”, continuó con su descargo Monti y concluyó: “La señora Sánchez se ampara en que la casa estaba destruida y que ellas la pusieron en valor, la cuidaron y se encargaron de mantenerla. Ellas entienden que están amparadas porque ellas se hicieron cargo y les corresponde”.

El problema de Graciela Alfano con la infidelidad

Graciela Alfano se sinceró en un reciente reportaje sobre su manera de comportarse en sus vínculos amorosos y dejó en claro que la fidelidad no es para ella. “Estaba sola, pero yo nunca estuve sola. No es que estuve con alguien. La fidelidad no es mi fuerte, aun cuando estaba sola no es que había uno. Yo soy gauchita y abro mi corazón. Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra”, expresó la vedette. Y cerró: “Así soy. Yo me la banco porque sé que vine a patear tableros y a sacar caretas. Cuando uno deja de ser deseable es porque uno se ve de esa manera. Todas las edades son distintas, pero hay que pasar por las experiencias. Aceptarse, verse erótico, querible y deseable es un trabajo que hay que hacer”.