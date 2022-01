El mal momento que vive El Pollo Álvarez, contagiado de Covid-19: "No duermo bien"

El "Pollo" Álvarez detalló el calvario que vive tras el Covid positivo y detalló cómo transita la enfermedad, aislado en su casa.

Joaquín "Pollo" Álvarez transita días muy complicados luego de haber dado positivo de coronavirus y aportó varios detalles al respecto en su programa Nosotros a la Mañana, por El Trece. El actor y presentador de 38 años reveló cómo pasa este difícil momento e hizo hincapié en la gran ayuda que le da su esposa Estefanía "Tefi" Russo.

El ex TyC Sports fue contundente y dejó varios mensajes destinados a aquellos que no se cuidad de la enfermedad de la pandemia. "Tener Covid no está bueno y estar aislado, tampoco. Es malísimo”, se lamentó en vivo en la televisión.

El calvario del Pollo Álvarez por el Covid-19: "No duermo bien"

Como parte de la breve charla durante la emisión del jueves 6 de enero de 2022, Joaquín contó: "Hoy amanecí mal, pero mejor que ayer. Lo analizo como si voy evolucionando, la realidad es que tengo esta tos que es odiosa, porque no duermo bien". Además, aseguró que la misma "es todo el tiempo, todo el tiempo..." y aclaró: "Me bajó un poco la fiebre, que es lo que más me deja tranquilo. Estoy en 37 (grados), 38, pero venía de más, así que me pone re contento que baje".

"Por lo que hablé con la gente que sabe y con la gente que está pasando por lo mismo, me dicen que son dos o tres días", profundizó el "Pollo" Álvarez, que además recordó que "por supuesto que cada caso es distinto".

"Estoy esperando que termine. Debe haber algo de ansiedad en la tos porque cuando estoy tranquilo toso menos, y cuando me acuerdo toso mucho", reconoció desde su hogar el conductor de Nosotros a la Mañana (El Trece). Y sentenció: "A la noche es todo el tiempo, me levanto con la tos. Por suerte estoy en casa, aislado. Me miman, me cuidan... Estamos hablando de palabras mayores".

El Pollo Álvarez citó a Messi por el Covid: "Virus de mierda".

Tefi Russo cuida al Pollo Álvarez tras su Covid positivo

Por otro lado, el exnovio de Ivana Nadal se refirió a las historias que muestra permanentemente en su cuenta oficial de Instagram (@polloalvarez). Allí demostró cómo la mujer con la que se casó en 2019 lo protege, lo visita desde detrás de la puerta, le cocina y hasta le regala golosinas para que supere este tiempo tan complicado de la manera más llevadera posible.

Tefi Russo, la novia del Pollo Álvarez, lo vio desde afuera y le llevó comida en pleno Covid de él.

"Por suerte tengo a ´Tefi´ (Russo) que es de otro nivel. Me cuida, me mima, me trae cosas...", elogió Álvarez a la cocinera de 36 años de Inutilísimas. De paso, contó cómo hacen cuando ella le lleva la comida, ya que obviamente no pueden verse cara a cara ni estar en contacto: "Ella viene, me deja una bandeja en la puerta, yo salgo, la agarro y nos hablamos a la distancia. Cada uno con el doble barbijo y a la distancia no pasa nada".

Tefi Russo, la novia del Pollo Álvarez, lo vio desde afuera en pleno Covid de él.

Por último, el "Pollo" mostró un poco de su habitación. Allí hay una pelota a lo El Náufrago y muchas camisetas de Independiente y de la Selección Argentina, entre otras cosas.