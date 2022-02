El mal momento que atravesó Dani La Chepi: "Mucho miedo y ataques de pánico"

La humorista se sinceró sobre la angustia que atravesó recientemente por un proyecto laboral.

Dani "La Chepi" se expresó sobre un inminente proyecto laboral y dejó en claro que no fue fácil aceptar esa propuesta. Según su relato, la humorista e influencer atravesó duros momentos en relación a la incertidumbre que le producía decir que sí a un puesto laboral que le significaría mucha exposición.

La exparticipante de MasterChef Celebrity conduce un programa de entretenimiento junto con Joaquín "El Pollo" Álvarez, llamado El Juego de la Oca. "Ay, ¡la conductora! Es muchísimo, pero es así. Creo que todavía no me hice cargo", expresó exaltada al ser consultada por ese proyecto en una entrevista con Ciudad.com.

"Tuve momentos de muchos nervios, ataques de pánico, pensaba 'no sé si quiero estar acá', '¿para qué dije que sí?", continuó Dani "La Chepi", en referencia a cuán difícil fue para ella tomar esa decisión, ya que suponía un desempeño que nunca había tenido en su carrera como humorista y cantante. A pesar de ese relato, luego remató: "Pero por suerte me tocó un gran compañero que me apoyó todos los días así que gracias Pollito".

Una vez aceptada la propuesta, Dani aseguró que aún cargaba con ciertos sentimientos negativos, relacionados a la falta de seguridad en sí misma. "Con muchos nervios y presión, por eso por momentos en las grabaciones pensaba esto de 'no sé si estoy preparada'.

Dani "La Chepi" sobre su nueva apuesta laboral

En cuanto al formato del ciclo que llevará adelante con Álvarez, "La Chepi" dejó en claro que se trata de una apuesta innovadora. "El programa es diferente a todo lo que estamos acostumbrados a ver en la tele. Es una apuesta gigante y digo gigante porque literalmente es muy grande", enunció sobre la ambición con la que los productores de El Trece encaran ese proyecto.

"El Pollo y yo parecemos dos piecitas chiquitas en medio de El Gran Juego de la Oca. Es inmenso e intenso. Espero que lo vivan y lo jueguen con los participantes", siguió la comediante, sobre la gran variedad de propuestas que ofrecerá el ciclo que conducirá.

Además reveló cuán parecidos son con su compañero: "En lo positivo y "negativo' somos muy parecidos. Digo negativo en el sentido de que somos perfeccionistas. También nos gusta mucho el mate, la cumbia", reveló la actriz y cerró: "Creo que va a ser el programa más cantado y bailado de la tele porque nos encanta. 'El Pollo' ya creo que es un amigo, aunque es más amigo de mi hija que mío".