El mal momento de Mariano Iúdica: "Por culpa mía"

El conductor tuvo un tremendo percance en su nuevo emprendimiento y resolverlo le costará muy caro.

Mariano Iúdica es el conductor de Polémica en el Bar, pero fue en Socios del Espectáculo donde revelaron una faceta hasta ahora desconocida de él. Adrián Pallares y Rodrigo Lussich contaron que es un gran aficionado de la cocina y que en el marco de la apertura de su nuevo restaurante ubicado en la zona turística de Vicente López, un bar moderno, tuvo un problema que podría haberse evitado y como si eso fuera poco, adelantaron que será él quien haga la carta de su propio local gastronómico.

Aunque todo parecía color de rosas hasta ese momento, lo cierto es que Mariano Iúdica está pasando un mal momento y lo dieron a conocer a través de un audio que el conductor les envió: "Tenemos un negocio con Romina y se explotaron unos caños de agua. Romina es muy obsesiva con todo lo que es desagüe, limpieza, que todo ande perfecto. Yo no quería gastar más y por culpa mía casi explota toda una cisterna bajo tierra y casi se explota el salón".

Mariano Iúdica.

Mariáno Iúdica contaba entre risas lo ocurrido, pero realmente fue grave lo que pasó. El conductor agregó: "Yo dije 'No pasa nada, no va a pasar nada, quedate tranquila'. Vinieron para hacer el trabajo y yo les dije 'Ya está, no hace falta' y me decían 'no, pero te convendría hacer esto'. Romina me decía 'Tenemos que hacerlo, hay que hacerlo'. Y por no hacerlo, un día casi explotan para arriba las conexiones de agua".

Fue culpa de Mariano Iúdica

Cabe destacar que Mariano Iúdica hizo mea culpa con respecto a esta situación y reconoció que por no querer gastar más plata de la que ya habían invertido para poder abrir el bar, le terminó saliendo mal, tal como se lo había advertido su esposa y los trabajadores que fueron al local a hacer las conexiones correspondientes para evitar que esto ocurriera.

Romina Propato y Mariano Iúdica.

Afortunadamente nadie salió herido después de la explosión subterránea de la cisterna de agua y eso es digno de celebrar, ya que, podría haber sido peor, ya que podría haber entrado toda el agua al local gastronómico que abrió Mariano Iúdica junto a Romina Propato. En Socios del Espectáculo se divirtieron con la curiosa anécdota que contó el conductor de Polémica en el Bar y todo quedó en eso. La moraleja es que para la próxima tendrá que hacerle caso a los consejos de su esposa y a las advertencias de los especialistas.