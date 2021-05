El Loco Montenegro destrozó a Marcelo Tinelli: "No lo soporto"

Uno de los protagonistas del reality de cocina de Telefe disparó contra el conductor de Showmatch, que ahora volvió a El Trece para competir por el rating.

Con su vuelta luego de una temporada a la televisión abierta en Argentina, Marcelo Tinelli es el gran protagonista en estas semanas y se suman aquellos que lo resisten. En esta oportunidad, fue Hernán "Loco" Montenegro el que lo destrozó durante su participación en el programa Los Mammones, por América TV: "No lo soporto", aseguró.

En plena sección denominada Las 24 a las 24, en la que los invitados deben responder 24 preguntas con "sí" o "no", el conductor "Jey Mammón" (Juan Martín Rago) le preguntó: "¿Irías a La Academia (de Showmatch)?". La contundente respuesta de una de las estrellas de MasterChef Celebrity 2 fue: "¡Nunca, ni muerto!", a lo que el artista le dijo entre risas "me quedaron dudas de si irías o no". "Nunca", repitió el invitado.

Casi al instante, la panelista Silvina Escudero le repreguntó: "¿Por qué? ¿Por qué no sabes bailar?". Y el "Loco" concluyó con su rotundo y lapidario "porque no lo soporto". Sin ahondar en detalles, el exjugador de la Selección Nacional desestimó completamente dicha posibilidad y reconoció que en la actualidad se encuentra tranquilo.

El "Loco" Montenegro en MasterChef

El exbasquetbolista fue eliminado del exitoso reality show de cocina de Telefe el domingo 18 de abril de este 2021 luego de varios meses de participación que lo hicieron ser uno de los integrantes más queridos por la audiencia. En una noche de pastas, el expivote de 54 años y 2.06 m. no estuvo a la altura y quedó afuera del certamen.

No obstante, antes de irse dejó una emocionante frase que generó el llanto de todos sus compañeros. "Yo ya gané cuando entré porque mis nietos me pudieron ver jugar, y ese es el legado que les quiero dejar". Se dirigió al jurado con un "gracias a todos ustedes por todo" y finalizó al borde de las lágrimas: "Mis nietos son mi mayor regalo y lo que quiero que sepan es que no hay edad para jugar, la vida tiene que ser un juego siempre, es lo que no hay que perder".

El rating de Tinelli en su vuelta a la TV

Según las cifras brindadas por Kantar Ibope Media, este viernes 28 de mayo Doctor Milagro (17,7 puntos) volvió a ser lo más visto de la televisión argentina en una velada sin MasterChef en la pantalla de Telefe. El segundo escalón fue para el episodio nocturno de otra de las exitosas novelas turcas: Fuerza de mujer (12,8).

Recién en el tercer lugar y para cerrar el podio, El Trece pudo aparecer gracias al debut del segmento humorístico de Showmatch (que sólo estará los viernes, por ahora) con un promedio de 12,4 en el encendido.