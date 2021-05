El Loco Montenegro recordó un emotivo momento con Maradona: "Me mandó a buscar"

Invitado a Los Mammones, Hernán Montenegro recordó el gesto que tuvo Maradona cuando dio positivo por cocaína en 1996 mientras jugaba en Venezuela.

Desde que comenzó en enero del 2021, Los Mammones se convirtió en un espacio al que van los famosos, se relajan y se abren ante la buena onda de Jey Mammón y todo su equipo. El invitado del viernes pasado fue Hernán Montenegro, que entre otras anécdotas y momentos divertidos se emocionó recordando a Diego Armando Maradona y un hermoso gesto que tuvo con él cuando dio positivo en un control antidoping mientras jugaba en Venezuela: "Me mandó a buscar y me llevó a Segurola y Habana".

Después de su paso por MasterChef Celebrity, Hernán El Loco Montenegro llegó a un nivel de popularidad que no había alcanzado en su exitosa carrera como basquetbolista. El talentoso deportista estuvo entre los primeros argentinos en ser seleccionados para jugar en la NBA, aunque no llegó a hacerlo, y alcanzó una destacada trayectoria tanto en Argentina como en otras ligas del mundo. En 1996 Montenegro jugaba en Venezuela cuando un test antidoping le dio positivo por cocaína.

"Vos tuviste un doping positivo. ¿Quién fue el que se te acercó a darte una mano?", preguntó Jey Mammón para que el ex basquetbolista revelara el nombre de Diego Armando Maradona. Montenegro recordó que había conocido al fallecido astro unos 10 años antes en Barcelona y que desde entonces no habían hablado. "Loco, tranquilo. Yo te voy a ayudar", fueron las primeras palabras que le dijo Maradona al ex MasterChef Celebrity, que solo atinó a agradecerle.

Para ahorrarle el mal momento de tener que enfrentarse al periodismo en su llegada al país, Maradona le dijo: "Yo mando gente y te voy a sacar por atrás de Ezeiza así los periodistas no te joden". Agradecido, Montenegro explicó que no le importaban las preguntas del periodismo, ya que como le dijo a Diego "si estoy enfermo estoy enfermo y no tengo por qué esconderme de nadie". "No quiero que te molesten. Te mando a buscar y de ahí te venís a Segurola y Habana”, insistió Maradona.

Ya en Argentina, Montenegro fue al famoso departamento del Diez y estuvo un buen rato charlando con él. "Me llamó a Venezuela, me mandó a buscar, llevábamos un montón de tiempo hablando...Ya está, no lo quiero incomodar que está con su familia", recordó el ex basquetbolista. En ese momento se dio una situación que Montenegro todavía no puede creer cuando vio que Claudia Villafañe se acercaba con una cámara de fotos en la mano: Maradona le pidió sacarse una foto con él para colgar en la pared que tenía imágenes con las personas que admiraba.

"El frío que me corrió por la espalda no me lo olvido jamás”, rememoró el ex basquetbolista, todavía emocionado. El mismo Montenegro reconoció que no se había animado a pedirle una foto a Maradona para evitar molestarlo. Años después de aquel emotivo momento, Dalma Maradona le confirmó al Loco que el Diez había colgado la foto en un sector de la casa.