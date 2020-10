La conductora Pamela David volvió a mostrar la tristeza que siente por el suicidio de su hermano Franco, que sucedió en junio pasado en su casa de Santiago del Estero.

David fue invitada a PH, Podemos Hablar, el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, y se refirió al duro año que le tocó vivir con las muertes de su hermano y su tío. La también actriz, expresó sobre todo las sensaciones que les provoca no tener más a su hermano.

.La ex El Bar recordó a Franco y no pudo contener el llanto, al tiempo que aseguró que a su hermano "lo mató la droga". "Hay que ponerle nombre a lo que le pasó", señaló aunque no quiso dar muchos detalles.

Sin embargo, Pamela se abrió también indicó: “Si ustedes supieran la cantidad de jóvenes que toman esa misma decisión o que de alguna u otra manera pierden su vida porque pensaron que hacían con su cuerpo lo que querían o que podían decidir, pero después pierden la voluntad, no tienen más decisión".

"Es algo que los lleva. A la droga no la manejás, nadie la maneja”, resaltó, al tiempo que indicó que su hermano "tenía un tormento y no podía con su vida”. Además, reveló que el joven de 22 años había tenido varias internaciones por el consumo problemático de sustancias.

En medio de ese dolor, David también informó una buena noticia que le genera felicidad en un momento comlpicado. Es que su cuñada está embarazada y ella se convertirá en tía. “Franco nos dejó parte de su vida porque la novia está embarazada y es un varón. Ella se enteró después (de la muerte de su pareja). Se sintió descompuesta en el velorio y no sabía que estaba embarazada. Y él no llegó a saber que iba a ser papá, pero dejó un pedacito, no se fue”, detalló.

En tanto que también dedicó algunas palabras a su padre, que resiste la pérdida de un hijo. “Tengo un viejo increíble que no para de inspirarme. Por eso le agradezco, le digo: ‘Llorá, lloremos’, pero él agradece cada segundo de su vida a pesar de todo lo que le pasó: perdió a su mellizo, a su mitad, que eran muy unidos, así de la nada, y a su hijo", afirmó.

Y Concluyó: "Creo que no hay nombre para eso. Y sin embargo, cada día de mi vida, porque cada día hablamos, solo tiene agradecimientos y me dice: ‘Acá estoy, hija, hay que salir adelante’. Me inspira cada día de mi vida con el ejemplo”.