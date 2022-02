El inesperado anuncio de Flor de la V: "Ya preparé la bombacha"

La madre de Paul e Isabella Goycochea soltó una frase que dejó atónitos a todos los presentes en el estudio de televisión.

Flor de la V sorprendió a todos los televidentes de Intrusos al referirse a cómo se prepara para San Valentín, con una frase subida de tono. Las décadas han cambiado algunos aspectos de Flor, pero su sentido del humor continúa intacto y siempre apela a jugar al límite para generar impacto.

"Ya preparé la bombacha para San Valentín", lanzó la celebridad en medio de una de las emisiones del programa de espectáculos que lleva adelante desde la despedida de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares. Acto seguido, les dio una advertencia a sus panelistas, quienes se quedaron atónitos con su declaración.

La diva les dejó en claro a Marcela Tauro, Maite Peñoñori, Lucas Bertero, Virginia Gallardo y "Tartu". "Ustedes chicas también prepárense y los chicos, los calzoncillos porque es el lunes. Empezá a llamar a esa gente muerta que tenés en el celular para ver quién puede venir. ¡Hay que celebrar la vida!", enunció con efusividad De la V y aseguró que ella y su esposo, Pablo Goycochea, le dan mucha importancia a esta celebración.

Flor de la V sobre su nuevo programa de televisión

Además de conducir Intrusos en la semana, Flor lleva adelante La Noche de la V los sábados y domingos por la pantalla de América. Se trata de un formato de entrevistas, con bandas en vivo y el humor que caracteriza a la capocómica. "Este es un ciclo que hace mucho tenía ganas de hacer. José Núñez, mi productor general, hace tiempo que decía ‘tenemos que trabajar juntos’", comenzó la celeridad, en diálogo con Primicias Ya sobre la apuesta televisiva que rinde bien a nivel audiencia desde su estreno.

"Me siento feliz. Los programas suelen llevar tiempo hasta que los encontrás. Esta vez creo que lo que pensamos en la previa, fue lo que salió al aire. Y eso me sorprendió gratamente", continuó la conductora de televisión sobre sus sentimientos ante el resultado de su programa. " Ver el programa al aire y sentir esa satisfacción de decir '¡no lo puedo creer!'. Mi corazón me explota de alegría. Estoy agradecida de tener este espacio para hacer lo que me gusta".

Periodistas como Ángel de Brito han destacado la labor de Flor de la V como conductora de un programa de la talla de Intrusos y ella, en sus propias palabras, reflejó que se siente más segura de sí misma que nunca. "Hoy me siento en un momento de mucha madurez y solidez artística. Sé lo que quiero comunicar, sé el lugar en el que estoy y sé lo que represento".