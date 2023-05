El incómodo accidente que Germán Martitegui padeció en MasterChef: "No hay"

Un participante de MasterChef cometió un grave error que casi le produce una fuerte consecuencia física a Germán Martitegui.

Germán Martitegui estuvo a punto de ser perjudicado gravemente por un participante de MasterChef (Telefe). Antonio, el joven aspirante a chef, estaba intentando cumplir con el desafío del día, que consistía en trabajar con productos exóticos, pero cometió un error que casi lo termina dejando afuera de la competencia. Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pero Martitegui no pudo ocultar su fuerte enojo hacia el joven.

Antonio se acercó a Germán, Donato de Santis y Damián Betular para presentar su plato. Cuando Martitegui lo probó, notó que el joven cometió un error imperdonable: dejó las semillas de la guayaba. Por esta razón, el chef estuvo a punto de perder uno de sus dientes. "¿Y con la guayaba, cómo hiciste?", le preguntó.

“Le quise dejar un poco las semillas. Lo probé y me gustó...", reconoció el joven, mientras Martitegui lo miraba con cara un gesto de indignación y Betular le hacía señas por detrás para que se callara. “¡Son re duras, no hay que ponerlas! Casi me saco una muela. Hay que sacar las semillas”, le recriminó el chef.

“Pido perdón. No me di cuenta”, reconoció el joven, sumamente avergonzado y apenado por la situación. Acto seguido, los miembros del jurado le preguntaron por qué miraba para arriba y les esquivaba la mirada. “Me incomoda mirarlos. Entonces miro para otras partes, para Wanda, las plantas... aún no caigo que estoy en MasterChef”, admitió Antonio.

Grave acusación contra Germán Martitegui en MasterChef: "Respeto"

Recientemente, los televidentes de MasterChef acusaron a Germán Martitegui de haber tratado mal a Wanda Nara, luego de que le negara probar el plato de un participante. "Muy fea actitud de Germán con Wanda, no me pareció bien que la producción ponga al aire esa mala contestación de Germán", comentó una usuaria.

"German dijo que era una falta de respeto el plato, pero él al despreciar la comida faltó mucho más el respeto. Él es mayor y un profesional, debería dar el ejemplo", coincidió otra seguidora, mientras otra señaló que Martitegui debería tener "más tacto" a la hora de evaluar a los participantes. "Varias veces, hizo eso Martitegui con otros participantes en otros certámenes. No me parece bien", señaló otra seguidora del programa.