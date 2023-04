Germán Martitegui abandona MasterChef: los motivos y quién lo reemplazará

Germán Martitegui, uno de los miembros del jurado de MasterChef (Telefe), abandonará el programa de manera inesperada y ya se filtró el nombre de la figura que lo reemplazará. Según trascendió, el chef debe cumplir con otros compromisos laborales que le surgieron, por lo que el canal se vio obligado a buscar de manera urgente una nueva persona para ocupar su lugar.

Al igual que sus compañeros, Damián Betular y Donato de Santis, Martitegui estuvo presente en todas las ediciones anteriores de MasterChef. Su personaje de jurado malvado y exigente lo llevó a ganarse el cariño del público, pero a pesar de eso y del gran éxito del reality de cocina, deberá abandonar el programa durante un tiempo indefinido.

Germán se irá del reality para cumplir con un importante compromiso laboral: continuar con su ciclo Tierras, que tiene fecha de estreno para el próximo domingo 16 de abril de 2023, justo después de la finalización de la gala de MasterChef. Así lo informó La Pavada, de Diario Crónica, que además, detalló que el canal contratará a Dolli Irigoyen para reemplazarlo durante las próximas semanas. Por lo pronto, no se sabe por cuánto tiempo se irá Martitegui ni si será de manera transitoria o definitiva.

Germán Martitegui frenó en seco a Wanda Nara en MasterChef: "La violencia no conduce a nada"

Recientemente, Wanda Nara intentó ayudar a una de las participantes a abrir una caja que contenía ingredientes de cocina. Para hacerlo, había que adivinar un código que se obtenía sumando y restando una serie de números. Como la joven no logró decodificarlo, la empresaria corrió en su ayuda con un cuchillo en la mano. "Cande, ¡abrilo con el cuchillo!", le gritó a Candelaria. "¡Nooo, no escuches!", le advirtió Donato de Santis "¡Es la mala influencia!", sumó Damián Betular.

"Sí, es como la mala alumna dando consejos", agregó Martitegui. "Abrila así, como sea", le gritó la esposa de Mauro Icardi, mientras la abría con un cuchillo. "Con un cuchillo, abriendo una caja. La amo", comentó la joven, completamente sorprendida. Acto seguido, Martitegui se acercó y la ayudó a resolver el cálculo para abrirla sin romperla. "No, no, no, esto no puede ser así. Es fácil, dale, 108", le dijo. Inmediatamente, miró fijo a Wanda y le advirtió: "La violencia no conduce a nada, Wanda". "Si me dejabas cinco minutos más, esta caja te la hacía puré", le aseguró la empresaria.