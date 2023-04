Wanda Nara sacó un cuchillo en MasterChef y Martitegui la frenó: "La violencia no conduce a nada"

Wanda Nara intentó resolver una situación con un cuchillo y despertó preocupación en Germán Martitegui, quien le advirtió que la violencia no era el camino adecuado.

Wanda Nara protagonizó un insólito momento en MasterChef (Telefe): intentó abrir una caja con un cuchillo y Germán Martitegui la frenó en seco con una dura advertencia. La empresaria intentó ayudar a una de las participantes, pero en lugar de hacerlo como los demás conductores le indicaron, agarró un cuchillo y lo clavó violentamente en la caja para intentar abrirla.

Todo comenzó cuando la participante Candelaria estaba luchando por abrir una caja que contenía los ingredientes para su receta. Para hacerlo, había que adivinar un código que se obtenía sumando y restando una serie de números. Como la joven no logró hacer el cálculo matemático, se desesperó y la esposa de Mauro Icardi corrió a ayudarla.

"Cande, ¡abrilo con el cuchillo!", le gritó a Candelaria. "¡Nooo, no escuches!", le advirtió Donato de Santis "¡Es la mala influencia!", agregó Damián Betular. "Sí, es como la mala alumna dando consejos", sumó Martitegui. Luego, De Santis le recordó a la joven que para ser cocinero es muy importante saber sumar, por lo que no debería tener dificultades para abrir la caja.

"Abrila así, como sea", le dijo Wanda con un tono de impaciencia, mientras la abría con un enorme cuchillo. "Con un cuchillo, abriendo una caja. La amo", sumó la joven. Martitegui se acercó y ayudó a la joven a resolver el cálculo para abrir la caja sin estropearla. "No, no, no, esto no puede ser así. Es fácil, dale, 108", le dijo el cocinero. Acto seguido, miró a la conductora y le dijo: "La violencia no conduce a nada, Wanda". "Si me dejabas cinco minutos más, esta caja te la hacía puré", le advirtió la diva.

Wanda Nara contó en MasterChef cómo conquistó a Mauro Icardi

Recientemente, Wanda contó en MasterChef cuál es la técnica de seducción que usó para enamorar a Icardi. "Mauro nos contó que, cuando estaba la cuarentena, cocinabas un montón", le dijo Donato. "Ahora la familia volvió un poco a los congelados porque yo estoy acá trabajando mucho, pero me gusta cocinar", explicó la empresaria.

El futbolista, quien estaba presente en el programa, contó que Wanda tenía una receta muy rica. "¿La torta?", indagó Betular. "Es mítica esa torta", comentó De Santis. "Yo voy a decir algo. No importa cuántas recetas tengan. Lo importante es que tengan una y que sea infalible. Yo con la receta de manzanas lo enamoré a Mauro. A veces no es necesario tener un recetario completo, yo me estudié de memoria una sola", confesó Nara.