Wanda Nara sorprendió al revelar cómo conquistó a Mauro Icardi

La conductora de Masterchef recibió a su marido en la competencia de cocina y contó un detalle desconocido sobre su relación. El futbolista fue el jurado invitado de la noche y eligió al mejor plato de la jornada.

Wanda Nara recibió a Mauro Icardi en MasterChef y reveló un detalle desconocido sobre su relación con el futbolista. El delantero del Galatasaray turco ocupó el rol de jurado invitado y fue presentado como un experto asador por su esposa. Pero el deportista no es el único el único con habilidades en la cocina, según contó la conductora, ya que logró conquistar el corazón del marido con un postre.

"Mauro nos contó que, cuando estaba la cuarentena, cocinabas un montón", le dijo Donato de Santis luego de que el futbolista ingresara al programa de gastronomía. Sin embargo, desde que la empresaria se puso al frente del reality todo cambió: "Ahora la familia volvió un poco a los congelados porque yo estoy acá trabajando mucho, pero me gusta cocinar", reconoció Wanda.

"Tiene una receta...", comentó por lo bajo Icardi. "¿La torta?", indagó Damián Betular. "Es mítica esa torta", acotó De Santis, entre risas. De inmediato, la mayor de las Nara interrumpió el diálogo para darle un consejo a los participantes. "Yo voy a decir algo. No importa cuántas recetas tengan. Lo importante es que tengan una y que sea infalible. Yo con la receta de manzanas lo enamoré a Mauro. A veces no es necesario tener un recetario completo. Yo me estudié de memoria una sola", reveló.

El relato desató aplausos en el estudio y despejó cualquier tipo de dudas sobre las condiciones de Nara en la cocina. Además, demostró la importancia de esa torta, ya que a pesar de las idas y vueltas continúan juntos. Hace algunas días inclusive celebraron su décimo aniversario de casados.

Entraña: la especialidad de Mauro Icardi

La participación de Mauro Icardi en Masterchef reveló un costado que el futbolista tenía oculto: es experto en carnes. Tanto es así que la prueba de la noche consistió en preparar el mejor plato de entraña, la especialidad del exfutbolista del PSG.

El deportista contó que su padre fue carnicero y así fue que aprendió mucho sobre los cortes. Pero más allá de los elogios que le propinó, Wanda cortó el relato para hacerle una advertencia a los participantes: “Es bastante complicado convencerlo”.

Antes de comenzar con la prueba del día, Mauro seleccionó todos los ingredientes y también compartió algunos tips para que los platos le resulten atractivos a su paladar. Además, contó la receta que utiliza en su casa: “El chimichurri tiene una particularidad, lleva nuez moscada”, subrayó.

“Otro secreto que les puedo dar es que me gusta la entraña con la piel, bien crocante”, agregó para ayudar a los competidores. Luego, en conversación con los jueces y sin que los competidores escuchen, Icardi confesó que le gusta “un punto medio” de cocción, aunque aclaró que a su familia “le resulta muy fuerte y no les gusta tanto”.

Wanda Nara le agradeció el gesto de participar en el programa y destacó: “Sé que lo hacés por mí, y me pone muy contenta”. Finalmente el mejor plato de la noche fue el de Silvana, quien subió directo al balcón junto al futbolista y se libró de realizar la siguiente prueba.