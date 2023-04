La muerte que golpea a Donato de Santis: "Grito de dolor"

El jurado de MasterChef le dedicó un último adiós a su ser querido y conmovió a sus miles de seguidores en Instagram.

Donato de Santis enfrenta una triste situación tras perder a un ser querido. El famoso cocinero y jurado de MasterChef compartió una sentida despedida en sus redes sociales y donde recordó los mejores momentos vivido con su familiar fallecido.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el chef italiano dio a conocer que su mamá falleció a los 93 años de edad. "Hoy me toca despedirme de mi Madre. Mamma, estoy muy feliz que vos hayas vivido para yo elegirte como madre", empezó por escribir en la tierna dedicatoria que redactó tanto en italiano como en español.

En este marco, añadió: "Sabés que no te voy a llorar, porque vos vivís adentro de mi como una inapagable antorcha y seguirás viviendo adentro de mis hijas y adentro de los hijos de ellas y así hacia el infinito". Luego, siguió: "A veces me he preguntado a dónde estarán tus juguetes, cuales eran y si algunas vez los tuviste cuando eras niña… Voy a hacer que tu vida continúe adentro de la mía, como una misión, hecha de todo lo que me has enseñado".

Por último, sentenció: "El amor inmenso que me dejaste apaga cada grito de dolor. Fuiste siempre un ser de luz en vida asa que no dudo que vas a brillar iluminada eternamente". A mediados del 2021, el chef habló sobre la salud de su madre con Revista Pronto y vaticinó su muerte: "Ella está bien cuidada, pero se nota que está en su último tramo. Se va apagando despacito, muy dulcemente y es triste explicarlo porque uno quisiera hablar en otros términos."

Donato de Santis estalló con las críticas a los precios de su restaurante: "Vayan a ver la basura"

Donato de Santis es una de los pilares de MasterChef, pero el prestigioso cocinero demuestra sus habilidades gastronómicas lejos de las cocinas de la televisión. El "Tano" hace un tiempo abrió Pizza Paradiso, una tienda de pizzas italianas, con gran reputación, pero también con elevados precios.

Por ejemplo, una porción individual tiene un valor de $1.400, mientras que una Reginella de molde vale $3.690, la Imbatible cuesta $4.250 y, La Tana, $4.090. Esas cifras generaron espanto en los usuarios de Twitter y no dudaron en criticarlo con dureza.

Lejos de escaparle a la polémica, el chef reconoció que los precios de su negocios son elevados, pero les dio una terminante advertencias a aquellas personas que duden de la calidad e sus ingredientes: "Vayan a ver la basura".

"Ofrecemos altísima calidad en nuestros locales. Los invito a los comensales a que vayan a ver el cajón de la basura y se fijen en los envases", dijo desafiante, entrevistado por Clarín. "El aceite de oliva es aceite de oliva, los tomates son italianos, la mozzarella es de buena calidad. Pongo las manos en el fuego: caro no es, costoso, sí. Salir a comer es una opción, y tratamos que sea la mejor",

“Estamos en un momento mundial en el que es difícil controlar la expansión de los precios, pero me siento muy tranquilo de que ofrecemos un producto de altísima calidad”, cerró.