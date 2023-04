La escandalosa acusación contra Germán Martitegui en Masterchef: "Dar el ejemplo"

Germán Martitegui se encuentra en el ojo de la tormenta por una actitud en Masterchef. La fuerte acusación contra el chef jurado del reality de Telefe.

Germán Martitegui tuvo varias actitudes en Masterchef que generaron un sinfín de reacciones por parte de los televidentes en las redes sociales. El chef y jurado del reality show de cocina que se emite por Telefe fue repudiado por algunas consideraciones que hizo hacia una participante e incluso contra la conductora Wanda Nara.

En la emisión del jueves 20 de abril, se vivieron varias situaciones tensas en Masterchef y el público responsabilizó a Germán Martitegui. En primera instancia, uno de los jurados junto a Damián Betular y Donato De Santis le negó probar un plato a Wanda Nara, distinto a lo que sucedía cuando Santiago Del Moro era el conductor. "Muy fea actitud Germán con Wanda, no me pareció bien que la producción ponga al aire ese mala contestación de Germán", expresó una usuaria de Instagram que sigue el programa en un posteo realizado por la cuenta oficial.

Por otra parte, la participante Delfina no tuvo una buena jornada, ya que la presentación de sus dos empanadas no le gustó para nada al jurado. Sin embargo, la devolución de Martitegui fue criticada por todos. "German dijo que era una falta de respeto el plato, pero él al despreciar la comida faltó mucho más el respeto. Él es mayor y un profesional, debería dar el ejemplo", comentó una televidente con respecto a esta situación.

"Tienen que tener más tacto al evaluar. Varias veces hizo eso Martitegui con otros participantes en otros certamenes. No me parece bien", consideró otra persona. "Yo no voy a probar tu empanada Delfina. 60 minutos para presentarnos dos empanadas me parece una falta de respeto, así que yo no te voy a honrar con mi probada", le había dicho el jurado de manera picante en uno de los momentos más tensos.

Martitegui casi escupe la comida por un comentario de Wanda Nara: "Un guiso"

Wanda Nara y Germán Martitegui tuvieron un momento de tensión en las cocinas de MasterChef (Telefe) y la mala onda entre la conductora y el jurado se tradujo en un cortante intercambio previo a la devolución de un guiso campestre de Daniela, una de las participantes. La reacción del cocinero ante la inesperada acotación de la empresaria y pareja de Mauro Icardi.

El chispazo se desató cuando Daniela, una de las aspirantes del reality gastronómico, presentaba su guiso de cuadril ante los jurados Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. "Estoy muy contenta. Para mí, está riquísimo. Espero que lo valoren", señaló la participante muy segura con su preparación.

"¿Qué hiciste acá? Te pedí un guiso campestre", arremetió Martitegui hojeando el plato y mostrando, en primera instancia, una fría señal de desaprobación. Para defender su plato, la cocinera amateur sostuvo: "Hice un guiso campestre. En mi versión hay cuadril y lo hice con eso. Por arriba le puse mi toque con penca de acelga y algunas hierbas para agregarle fresco y crocante".

En ese momento, Martitegui se dispuso a hundir la cuchara y probar la comida pero fue interrumpido por la conductora Wanda Nara, quien hizo una breve acotación a modo de guiño simpático para ponerse del lado de Daniela: "Es un guiso de ciudad". Dicho esto, la reacción de Martitegui fue atronadora y casi escupe el bocado que se disponía a comer. "¡Ay, perdón" Hiciste como si hubieras rebobinado", se excusó Wanda, intentando enmendar el incómodo momento que provocó la desconcentración del chef en el proceso de evaluación crítica del guiso.