El impensado desplante de Leticia Siciliani a Griselda, su hermana: "Dormida"

La actriz dio a conocer una insólita situación que vivió en el teatro como espectadora de su hermana. Leticia Siciliani contó por qué se durmió cuando veía a Griselda actuar.

Leticia Siciliani contó una anécdota que expuso a Griselda Siciliani, su hermana, en pleno vivo televisivo. La actriz relató una situación que vivió hace años en medio de una función de teatro de la expareja de Adrián Suar.

"Me quedo dormida en cualquier lado", expresó Leticia, en diálogo con Flor Peña en el ciclo La Puta Ama y la actriz le consultó si esa reacción tenía que ver con el aburrimiento. "No, cero. Cuando me relajo", respondió la actriz.

Peña aprovechó la ocasión y le preguntó a Leticia por situaciones incómodas en las que se ha quedado dormida. "Viendo a mi hermana en el teatro. Me re duermo en el teatro, mal", soltó la actriz de 100 Días para Enamorarse. "No podés dormirte viendo a Griselda, que hace cosas despampanantes", respondió exaltada Florencia y Siciliani aseguró que en cualquier obra de teatro se duerme.

Tras años de interpretar variados personajes en teatro y televisión, Leticia Siciliani logró despegar su imagen pública de la de su hermana mayor, a quien se la asociaba mucho en los inicios de su carrera. A pesar de esta realidad, la tía de Margarita Suar Siciliani aseguró que no le genera molestia alguna que la comparen o la confundan con Griselda.

Griselda Siciliani sobre la obra de teatro que protagoniza

"Está muy buena. Jugamos e improvisamos mucho en el living de mi casa, nos fuimos mucho a la mierda, pero para poder encontrar algo particular. Es un riesgo en ese sentido. Pero es lo que queríamos hacer y que sea lo que sea", expresó Siciliani en diálogo con Clarín sobre la obra dirigida por Jorgelina Aruzzi, Pura Sangre. "Es un musical atípico, podría ser una obra con canciones, y a la vez es más que un musical en su concepción, porque es un espectáculo de humor y, también dramático. Vamos de un lado a otro, tiene las dos caras y eso es lo que más me gusta del personaje que escribieron para mí, mis colegas Carlitos y Jorgelina", agregó.

"En la obra hay mucho de la danza también, todo atravesado por el movimiento y el teatro físico, que es la mano de Carlitos y, por otro lado, la mirada tan especial de Jorgelina, con su humor", enunció la hermana mayor de Leticia Siciliani sobre la pieza teatral que se puede ver de miércoles a domingo en el Multitabaris Comafi.