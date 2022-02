Griselda Siciliani y el peor momento de su vida: "El dolor más grande"

Griselda Siciliani pasó por Flor de equipo y reveló que durante la pandemia vivió uno de los dolores más grandes de su vida.

Griselda Siciliani sorprendió el lunes pasado a todos al revelar cuál fue peor momento de su vida. "Fue muy doloroso para mí", reconoció la actriz, en diálogo con Florencia Peña para Flor de equipo (Telefe). Siciliani está promocionando Pura Sangre, la nueva obra que la tendrá como protagonista y que se estrenará el próximo 18 de febrero.

Desde hace un buen tiempo, Griselda Siciliani está alejada de la televisión y, al parecer, lo seguirá estando por un tiempo más. Es que la actriz está promocionando Pura Sangre, su nueva obra de teatro que estrenará a mediados de febrero. En ese sentido, Siciliani pasó por Flor de equipo y habló tanto de la obra que protagonizará, y que fue creada por Jorgelina Aruzzi y Carlos Casella, como también de sus más recientes proyectos artísticos, entre los que se encuentra una película "muy importante" que grabó en México durante buena parte de la pandemia.

Fue esa prolongada estadía la que le provocó uno de los dolores más grandes de su vida. Es que por la pandemia del coronavirus y sus consecuentes protocolos y complicaciones, la actriz no pudo viajar a México con Margarita, la hija de 9 años que tuvo con Adrián Suar. Inclusive, debió pasar 5 meses alejada de la pequeña, aunque "ella lo entendió, se quedó con su papá". "Fue muy doloroso para mí, fue el dolor más grande", se sinceró Griselda Siciliani. De todos modos, la actriz insistió en que fue vital el soporte de su hija.

En ese sentido, Siciliani también reconoció que en un momento hasta dudó en llevar adelante esta experiencia única, pero Adrián Suar la frenó. "En un momento casi me achico y el papá de mi hija me dijo: '¿Estás loca?'", aseguró la actriz, que no desperdició esta oportunidad de la que se cuidó de no dar ningún detalle, solamente que se trata de una película "muy importante".

El apoyo de Margarita para que Griselda Siciliani filmara en México

"Mi hija tiene una sabiduría que me supera ampliamente. Estoy todo el tiempo tratando de aprender de ella. Es muy maestra en un montón de cosas de la vida, de cómo pensar su propia vida", agregó Siciliani en su charla con Flor Peña. Además, la actriz destacó que si bien para ella fue muy dolorosa esta separación, Margarita lo vivió de otra manera, lo que le permitió a Siciliani estar más tranquila y poder hacer su trabajo sin presión.

En un momento, las grabaciones tuvieron un breve parate en pleno rodaje, por lo que Siciliani le propuso a su hija que la visitara unos días, ya que estaba libre y podían reencontrarse, pero su respuesta la sorprendió. "Un día le pregunté: ‘hija, ¿querés venir ahora que tengo 10 días?’ Me respondió: ‘no, estoy bien acá, no quiero faltar a la escuela’. Ella tiene su vida, ella es ella", contó la ex Educando a Nina.