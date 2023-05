El impensado cruce de Karina La Princesita con Alejandro Sanz: "Si te sirve"

Karina "La Princesita" tuvo un sorprendente gesto hacia Alejandro Sanz, quien preocupó a sus fanáticos con un triste posteo en sus redes.

Karina "La Princesita" le respondió a Alejandro Sanz, quien recientemente publicó un alarmante mensaje en sus redes sociales. En aquella publicación, el cantante expuso frente a sus millones de fanáticos que está pasando por un momento muy delicado en cuanto a su salud mental. La cantante de cumbia, que está atravesando una situación de la misma índole, no dudó en solidarizarse y tenderle una mano.

Días atrás, la intérprete de Con La Misma Moneda había contado que estaba pasando por un duro momento emocional y que estaba bajo tratamiento de psicólogos y psiquiatras. Recientemente, Sanz reapareció en las redes sociales y publicó un texto en el que contó que está pasando por un momento muy angustiante de su vida. Ante esto, "La Princesita" le mandó un mensaje.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano", escribió Sanz en su cuenta de Twitter. Y agregó: "Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual".

Su publicación tuvo una alta repercusión en la plataforma y miles de usuarios le manifestaron su apoyo, entre ellos Karina, quien le escribió: “Leer hace que uno sienta que no está loco, que no está solo, que uno no es raro, y que aunque muchos no lo comprendan y se alimenten de estas situaciones, seguramente pasará". Su gesto fue celebrado por varios de sus fanáticos, quienes opinaron que es sumamente importante hacer sentir acompañados a quienes están pasando por una crisis de salud mental.

Karina "La Princesita" habló sobre el ataque de ansiedad que sufrió antes de un show

Recientemente, Karina "La Princesita" hizo un descargo en sus redes en el que les contó a sus seguidores el duro momento personal que vivió, cuando le agarró un ataque de ansiedad antes de salir al escenario. “Hoy antes de salir me agarraron muchos, o uno, no sé, ataques de ansiedad muy pero muy fuerte. La pasé bastante mal. No podía respirar y sentía que perdía la memoria, que me faltaba el aire y que me iba a morir. Horrible”, comenzó.

Y agregó que, a pesar de que se considera una persona inteligente y capaz de controlar cosas, su mente le está jugando "una mala pasada". "Me estoy ocupando y está todo bien, esto es parte del proceso. La música me hace bien. Yo no la estoy pasando bien, pero lo comparto más que nada para que a los que les pasan esas cosas no se sientan tan raros, que hay gente que los comprende y que los entiende y que hay que ocuparse, nada más”, cerró.