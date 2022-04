El Hotel de los Famosos: Silvina Luna y Martín Salwe pasaron una noche de pasión

Silvina Luna y Martín Salwe se acostaron juntos en El Hotel de los Famosos: el video de su encuentro romántico.

Silvina Luna y Martín Salwe se mostraron muy cariñosos durante los capítulos más recientes de El Hotel de los Famosos, el nuevo reality de El Trece. Como suele pasar en los reality shows de este formato, en los que distintos participantes conviven juntos durante semanas, Luna y Salwe tuvieron un flechazo y, desde entonces, se los ve juntos todo el tiempo. Incluso, se acostaron juntos en la misma cama y pasaron la noche juntos.

Después de haberse consagrado como la ganadora del “desafío de los huéspedes”, Silvina Luna tuvo la posibilidad de elegir a un compañero para pasar toda la noche en la suite más lujosa del hotel: como era de esperar, eligió a Salwe y se fueron a brindar juntos. Cuando llegó la hora de dormir, se acostaron en la misma cama e hicieron “cucharita”.

“Brindo porque fue un día importante. Cada cosita que logramos acá tiene un peso, tiene un sentido, y para hoy fue un golpe anímico muy grande que me impulsa a seguir luchando por lo que quiero. Me emociona, así que hoy tengo varios motivos para celebrar y para brindar”, expresó Luna con mucha alegría. Martín compartió el mismo sentimiento y le agradeció por todo lo que vivieron juntos hasta ahora.

“Si algo aprendí es a confiar en mí, y eso me diste vos, porque te juro que me quedó grabado a fuego cuando me dijiste: ‘Enfocate en vos, confiá en vos’”, le agradeció el locutor. Al ir a su cama, Silvina se acostó de costado mientras Salwe la abrazaba por detrás y le hacía caricias en el brazo, que luego pasaron a ser besos. Una vez más, se consagraron como una de las parejas preferidas entre los televidentes.

Las complicaciones de salud de Silvina Luna en El Hotel de los Famosos

Desde hace años, Silvina sufre las consecuencias de una mala praxis realizada por Aníbal Lotocki, el cirujano plástico que le hizo cirugías estéticas que perjudicaron su salud para siempre. Hasta el día de hoy, la modelo tiene problemas renales crónicos, sus niveles de calcio se disparan estrepitosamente y tiene que ser internada de urgencias con bastante frecuencia.

Una vez más, tuvo que salir del reality para ser ingresada en un sanatorio por palpitaciones y dolores de cabeza intensos. “La presión me está jugando una mala pasada. Mi cuerpo está pasando un estrés y creo que se manifiesta de esta manera”, expresó. Afortunadamente, ya se estabilizó y pudo seguir en la competencia.