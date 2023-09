El hermano de Silvina Luna reveló el calvario que vive: “Me confesó"

Ezequiel Luna, el hermano de Silvina Luna, reveló cómo sobrelleva la trágica muerte de su hermana, a tres semanas de su pérdida.

Silvina Luna fue una actriz y modelo que murió el pasado jueves 31 de agosto de 2023, apenas a sus 43 años, tras la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien le realizó cirugías estéticas en el año 2011 que arruinaron su salud de forma irreversible. Su fallecimiento generó una enorme angustia, tanto en su círculo más íntimo como en la industria de la televisión y en cientos de otras víctimas de Lotocki. Su hermano, Ezequiel Luna, era la única persona cercana que Silvina tenía, ya que sus dos padres habían fallecido. En las últimas horas, el joven dio a conocer cómo transita este doloroso momento.

Tras la muerte de Silvina, Ezequiel se mostró bastante reservado con la prensa y evitó dar detalles sobre el duelo que atraviesa. A tres semanas del trágico suceso, dio sus primeras declaraciones en diálogo con Juan Etchegoyen, conductor de Mitre Live, quien más tarde dio a conocer algunos fragmentos de aquella conversación privada.

“Me confesó algunas cosas que quiero contárselas porque todos nos preguntamos cómo tratar de estar entero en un momento así... Me agradeció por la ayuda en la causa de Silvina en todo este tiempo y después me dio algunas definiciones de cómo es su día a día”, comenzó el conductor.

Y agregó: "Me dio la sensación de que lo único que espera Ezequiel es que se haga Justicia. Le pregunté también por la ley Silvina y me agradeció por el apoyo de todas las personas a su hermana". Por último, agregó que Ezequiel está siendo atendido por profesionales de salud mental. "Me dijo ‘creo que todavía no caí, fueron meses muy duros, hago terapia desde que murió mi hermana’”, cerró el conductor.

El hermano de Silvina Luna reveló que harán un documental sobre los últimos días de la modelo

Ezequiel Luna también contó que el último deseo de Silvina era grabar un documental sobre sus últimos días internada. Con la esperanza de dejar todas las pruebas documentadas y así obtener justicia, Silvina le pedía a su hermano que la grabara todos los días. "Había pedido en vida que se haga un documental sobre el caso y sobre todo lo que ella tuvo que vivir. Todo lo que pasó en la clínica está registrado, y todo lo que pasó antes también, por pedido de Silvina", explicó Ángel de Brito en LAM (América TV).

Y detalló: "Es más, me contaba Ezequiel que en la clínica, cuando ella estaba en muy mal estado, ella decía ‘grabá, que quede todo registrado’”. A pesar de su rápido deterioro, el hermano de Silvina contó que la actriz tenía mucha fuerza interior y estaba segura de que iba a salir adelante.

"No veía ese final, siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas porque, obviamente, por momentos se bajoneaba mucho. Pero, frecuentemente, estaba positiva con respecto a salir del hospital", puntualizó el conductor. Asimismo, los médicos creían que había posibilidad de salvarla, hasta que su cuadro empeoró. A pesar del devastador momento, De Brito aseguró: "A Ezeqiuel lo vi muy bien, muy entero, muy fuerte. Yo creo que está así porque sabe que le queda toda esta batalla por delante".