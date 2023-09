La estrategia de Silvina Luna antes de morir para conseguir justicia: "Que quede todo registrado"

Ezequiel Luna, el hermano de Silvina Luna, reveló cuál fue la última estrategia de la modelo para conseguir que Aníbal Lotocki vaya preso.

Silvina Luna fue una actriz y modelo que murió el pasado jueves 31 de agosto de 2023, apenas a sus 43 años, tras una mala praxis del doctor Aníbal Lotocki, quien le realizó procedimientos estéticos en el año 2011 que arruinaron su salud de manera irreversible. Ahora que pasaron algunos días de su fallecimiento, su hermano Ezequiel Luna, quien estuvo a su lado hasta el último momento, reveló cuál fue la estrategia de Silvina para evidenciar todos los daños que el doctor le generó, con la esperanza de obtener justicia.

A pesar de las múltiples pruebas existentes, y de la gran cantidad de testimonios de otras víctimas que pasaron por lo mismo, Lotocki sigue libre. Ezequiel estuvo presente en LAM (América TV) y reveló que el último deseo de Silvina era realizar un documental sobre el calvario que vivió durante este último tiempo. Por esta razón, le pidió a su hermano que la filmara durante su internación, para que todo el material quedara registrado.

“Silvina Luna había pedido en vida que se haga un documental sobre el caso y sobre todo lo que ella tuvo que vivir”, comenzó Ángel de Brito. Y agregó que "todo lo que pasó en la clínica está registrado, y todo lo que pasó antes también, por pedido de Silvina". "Es más, me contaba Ezequiel que en la clínica, cuando ella estaba en muy mal estado, ella decía ‘grabá, que quede todo registrado’”, detalló el conductor.

Por otro lado, sumó: “Me dijo Ezequiel que, al principio, Silvina no veía ese final pero que después no sabe bien si se dio cuenta del todo, por lo menos no me lo dijo, pero que siempre siguió luchando en las peores condiciones físicas y anímicas porque, obviamente, por momentos se bajoneaba mucho. Pero, frecuentemente, estaba positiva con respecto a salir del hospital".

En tanto, explicó que los médicos le habían dicho de entrada "que había posibilidad de que salga del hospital, pero después se encontraron con que el panorama se iba a complicar". Más allá del enorme dolor, De Brito aseguró que lo vio "muy bien, muy entero y muy fuerte" a su hermano. "Yo creo que está así porque sabe que le queda toda esta batalla por delante", concluyó.

El desgarrador mensaje de las amigas de Silvina Luna: "Quería trascender"

Las amigas de Silvina Luna, Eugenia y Analía, estuvieron presentes en A la Barbarossa (Telefe) y hablaron sobre los últimos días de Silvina. "Más allá de todos los desastres que le han hecho y que perjudicó su salud, lo más complicado en este último tiempo fueron los dolores ¿no?", quiso saber la panelista Analía Franchín. La amiga de Silvina se quebró ante esta pregunta y le respondió: “Sí, así es. Era muy fuerte verla así, tirada… Con el tiempo se empezó a rendir, lo dio todo, a lo último con lo poco que podía hablar decía que no aguantaba más, se preguntaba mucho por qué estaba pasando por eso”.

Por otro lado, su otra amiga Analía detalló cómo fueron las últimas horas de Luna: "Ver su agonía, su dolor, ver que su cuerpo no le funcionaba y que no se podía avanzar... Fue tremendo ver que no podía salir de ahí, la verdad es que no se lo deseo a nadie". Por último, aseguró que en los últimos días, "se daba cuenta de que no podía más, lloraba y llegó a decir que quería trascender, que no aguantaba más estar en ese cuerpo enfermo".