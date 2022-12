El guiño peronista de Marcelo Polino en su teoría sobre Gran Hermano

Marcelo Polino analizó Gran Hermano y reveló sus predicciones sobre la definición del juego, con un inesperado guiño hacia el peronismo.

Con la casa de Gran Hermano (Telefe) encendida los televidentes ya empiezan a perfilar a los participantes con más chances de ganar el juego y a aquellos que danzan en la cuerda floja, producto de los enfrentamientos y las cancelaciones. En este escenario, Marcelo Polino reveló sus predicciones y arrojó a su potencial favorita para la victoria, con un inesperado guiño al peronismo.

En una entrevista para Mañanísima (Ciudad Magazine) -el programa de Carmen Barbieri- el periodista de espectáculos deslizó su lectura sobre el reality y las estrategias de los "hermanitos" que aún están en carrera: “Yo soy re fanático de Gran Hermano. Yo vi todas las ediciones y esta me encanta. Me pasa que una semana odio a uno, por ejemplo al principio Romina no me caía bien pero ahora me gusta cómo está jugando. La historia de Thiago…me van gustando de acuerdo a las semanas”.

Acto seguido, Polino señaló cuál es la participante que -según su lectura- tiene más chances de ganar el reality y sorprendió en su veredicto al elegir a Romina Uhrig, la exdiputada del Frente de Todos. “Creo que eso va cambiando. Yo no me arriesgaría a decir qué hay ‘un fuerte’ y más, pero cuando pasan las semanas lo emocional empieza a jugar un papel muy fuerte…por lo que por ahí el que te parecía estratega, se desinfla en un segundo. Romina está haciendo un juego muy estratégico, y de las mujeres creo que es la que más estrategia está haciendo y puede llegar a avanzar”.

Quién es Romina Uhrig, la elegida de Polino que participa en Gran Hermano

La referente del Frente de Todos, de 34 años, contó en su presentación que cuando tenía 17 había audicionado para entrar a la casa, pero que no lo había logrado. Ahora que dejó la política, la meta de Romina es ser famosa y llevarse el premio mayor, de 15 millones de pesos y una casa a estrenar.

"Cuando fui diputada aprobé la Ley de Cupo Laboral Trans, porque a mí me crió mi tía, que era travesti. Hoy a los 34 años estoy acá cumpliendo mi sueño", relató Romina, quien en 2019 fue diputada nacional y también fue subsecretaria de Relaciones Internacionales y secretaria de Desarrollo Productivo en el municipio de Moreno. Apenas un tiempo antes de entrar a Gran Hermano, Uhrig trabajó como funcionaria en el gabinete de presidencia del Instituto de Prevención Social.

"Me encanta entrenar, me cuido mucho y realmente soy muy insegura conmigo misma. ¿Si me hice operaciones? Qué no me hice... Me hice las lolas, me hice la panza, cada tanto me pongo bótox...", relató Romina. Y les advirtió a sus compañeros: "Tengo mucho carácter, pero soy muy amiguera y muy leal. Aunque a la casa voy a jugar y no voy a hacer amigos".