El "gran error" estético del que Romina Uhrig se arrepiente: "Se me cayó"

La exparticipante de Gran Hermano reveló cuál es la cirugía estética que se arrepiente de haberse hecho y contó el trasfondo.

Romina Uhrig reveló cuál fue el mayor error estético que cometió en su vida y del que se arrepiente por completo. La exdiputada confesó que tomó una muy mala decisión y que ahora no se siente para nada orgullosa del resultado que obtuvo tras salir del quirófano.

De visita en A la Barbarossa, ciclo conducido por Georgina Barbarossa en Telefe, la exparticipante de Gran Hermano habló de sus inseguridades luego de haberse hecho una particular intervención. Uhrig reveló en varias ocasiones que le gustaba mucho hacerse intervenciones quirúrgicas para mejorar aspectos estéticos, pero pese a que la mayoría la dejaron muy conforme, hubo uno en particular que no le gusta en lo absoluto.

"Yo me hice varias cirugías. Me hice la de las mamas porque tuve tres nenas, me levanté, y después me hice la abdominoplastía. Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”, empezó por decir. Sin embargo, luego confesó que hay una en particular que no le gustó en lo absoluto cómo le quedó.

"Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan", comenzó. Luego, añadió: "Bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno, se me cayó la punta. Tuve que operarme".

Julieta Poggio contó toda la verdad sobre su "pelea" con Romina: "Cualquiera"

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), contó toda la verdad sobre la polémica con Romina Uhrig, con quien mantuvo una fuerte amistad dentro de la casa que parecía tener un futuro prometedor afuera del reality. Julieta, Romina y Daniela Celis se mostraban sumamente unidas e incluso llegaron a hacerse un tatuaje juntas para inmortalizar su amistad, pero una reciente jugada de la exdiputada puso al vínculo en la cuerda floja.

Todo parecía marchar bien hasta que, de un día para el otro, Romina dejó de seguir a Julieta en Instagram. Esto llamó fuertemente la atención de sus fanáticos, ya que ambas "hermanitas" se mostraban inseparables. Cuando la exdiputada fue consultada sobre el tema, su respuesta generó muchas dudas y hubo quienes sospecharon que se había enojado con Poggio por motivos laborales. Ahora, Julieta dio su versión de las cosas.

"Sospecho que su distanciamiento tiene que ver con el streaming en Telefe, porque si mal no recuerdo la idea inicial era Romina, Daniela y Julieta más un hombre como integrantes", opinó un usuario de Twitter, y muchos estuvieron de acuerdo. Más tarde, la bailarina convesó en Biri Biri (República Z) y dijo que se sorprendió al ver que la había dejado de seguir. "Yo me quede pensando: '¿Qué hace, boluda? ¡Cualquiera!'", confesó Poggio.

"Yo no sé cómo la gente se dio cuenta quien se siguió con quién y quién se dejó de seguir. Yo soy cero pendiente a eso, nunca me daría cuenta que me dejó de seguir. Me avisaron mis seguidores, me empezaron a mandar mensajes", siguió la joven. Y admitió que, apenas se enteró, la llamó a la madrugada desesperada. "La llamé a las dos de la mañana, no me atendió, pero sé que es tan colgada que me podría haber pasado a mi también. Jamás me hubiera dado cuenta", cerró la bailarina.