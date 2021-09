El fuerte relato de Anamá Ferreira tras el insulto xenófobo de Adriana Aguirre: "Me fui con dolor en el corazón"

Anamá Ferreira habló tras su fuerte momento con Adriana Aguirre, quien la llamó "mono" durante el programa En tus manos.

Anamá Ferreira publicó un video en Instagram contando en primera persona el mal momento que pasó con Adriana Aguirre en el programa Está en tus manos, transmitido por El Nueve y conducido por Edith Hermida. En un momento, Adriana le gritó: “Callate, mono”, como un insulto hacia su color de piel, por lo que Ferreira decidió denunciarla.

“Hola, ¿qué tal? Soy Anamá Ferreira y quería decirles que yo soy negra, por si alguien no se dio cuenta. Pero estoy orgullosa de ser quien soy, de todo lo que he logrado en esta vida, de lo que he trabajado, de las cosas que he hecho”, comenzó la exmodelo. “Estoy orgullosa de mi color. Yo nunca cuestioné, nunca puse en duda. Yo soy esto, no hay cambio”.

Sobre el momento que vivió en vivo, relató: “La señora esa (Adriana) estaba hablando de enfermedades, de cosas tristes, y es un prorgama de juego, y yo le dije: ‘Dale, vamos a jugar’ y ella me dijo: ‘Callate la boca, mono’. ¿A ustedes les parece que yo puedo soportar quedarme en un programa en donde menosprecian mi color de piel por ser negra?”, continuó Ferreira.

“No. Bajo ningún concepto. Yo soy muy educada. Cortó el programa porque el director se dio cuenta, todos se dieron cuenta de la gravedad del tema. Y ella todavía seguía dando vueltas en su nebulosa de siliconas, de ácido hialurónico. ‘Ay, te pido disculpas’, me dijo. No, hay que pedir disculpas de acá, con el corazón. Ya no se pueden decir muchísimas cosas, cambió el mundo, y si cualquiera no se da cuenta de que el mundo cambió está mal”, declaró Anamá.

“Tenemos que cuidar las cosas que salen de nuestra boca. La verdad, me puse muy triste, nunca me pasó algo así. Me fui con dolor en el corazón. Quería decirle esto a todos ustedes, estoy muy bien porque soy una negra guerrera”.

“He trabajado con grandes del humor, con Juan Carlos Mesa, un hombre muy educado, y yo le decía: ‘Juanca, hazme todos los chistes que hay de negros’. Yo no soy racista, yo voy, entro, hago, trabajo hace 47 años, pero nosotros, los negros, sabemos que hay racistas”, continuó Anamá. Así, les dio a sus seguidores un importante mensaje: que la discriminación empieza por casa y por el lenguaje que se usa puertas adentro. “Tus hijos escuchan, son esponjas, salen a la calle y lo repiten. Todos nosotros somos la humanidad, somos gente, no somos monos”.

La defensa de Adriana Aguirre

Cuando Anamá se fue del estudio indignada, Adriana se excusó con que había sido un chiste y aseguró que nunca le quiso faltar el respeto. “Fue un mal entendido. Hace cinco meses que estoy con un psicólogo y que vine a divertirme. Si le dije algo que la hizo sentir mal le pido perdón. Ella tiene que entender que yo vengo de esto, con problemas y le hice un comentario porque la quiero pasar bien”, sentenció.

“Realmente estoy muy angustiada por lo que ocurrió. Estaba contando el sufrimiento que había tenido por el accidente y cómo había quedado mi pierna y me veo interrumpida de golpe por Anamá. Yo le contesté pero no con una palabra discriminatoria, es una palabra que utilizo siempre: qué mona que estás, qué mono”. Por último, cerró: “Me siento muy mal y muy angustiada por esta situación porque a Anamá la quiero mucho y la respeto como figura y hemos trabajado juntas. Jamás le faltaría el respeto a ella y a nadie”.