El fuerte reclamo de Miriam Lanzoni a Jorge Rial: "Viví cosas muy feas"

La actriz reveló una dura experiencia que vivió por una falsa noticia que Rial dio en su programa de televisión.

Miriam Lanzoni se expresó sobre las recientes declaraciones de Jorge Rial, en alusión a las noticias falsas sobre su ruptura con Romina Pereiro. La actriz dio a conocer que tuvo una mala experiencia con el periodista, cuando este habló de una supuesta infidelidad por parte de la artista.

"Me parece muy extraño que justamente él hable de noticias infundadas, sin antes ser chequeadas, porque en carne propia me tocó vivir cosas muy feas de su parte", comenzó su descargo la panelista de A la Tarde, en alusión a la situación que atravesó por una noticia que Rial dio en su programa hace años.

Lanzoni dejó en claro que se refería a su ruptura con Alejandro Fantino, al enunciar que el periodista instaló ese rumor cuando ella aún estaba en pareja con el ex-conductor de Animales Sueltos. "Me acusó de infidelidad en mi matrimonio anterior, no me nombró directamente pero dio todas las pistas. No afectó mi matrimonio pero es muy feo que te coloquen en un lugar cuando es una noticia infundada y después me enteré por dónde le llegaba", soltó la bailarina.

"Me parece que él tiene que entender que él se maneja así y por qué otra persona no lo debería hacer. Él nunca pidió disculpas y que no lo pretenda", concluyó de manera contundente la celebridad de América TV.

La experiencia de Miriam Lanzoni con Fabián Gianola

En medio de la ola de denuncias por abuso sexual que Fabián Gianola recibe desde hace meses, Mirian Lanzoni reveló cuál fue su experiencia laboral con su colega. "La experiencia que tuve con él no tiene que ver con esto, sino con un muy mal compañero. Una persona que usaba que él era la figura del teatro en ese momento", comenzó su descargo la expareja de Alejandro Fantino. Y sumó: "Lo hablé con los productores. Era una persona muy celosa y usaba el poder que tenía en ese teatro porque era la obra a la que le iba muy bien. No tenía más que ese trato con él, o tenían que cambiarse y dejar los camarines y se demoraban todo el tiempo del mundo".

"No tenía más que ese trato con él, o tenían que cambiarse y dejar los camarines y se demoraban todo el tiempo del mundo. Él era la figura masculina y yo la femenina", agregó Miriam sobre la diferencia de poder que habría entre ellos. "Yo les dije a los productores que si Gianola me molestaba o se metía con mi trabajo, yo lo voy a cagar a palos. Yo no reclamo", cerró y luego dejó en claro que desde ese momento no tuvo más inconvenientes.