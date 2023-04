El fuerte motivo por el que Karina La Princesita enfureció en vivo: "Me rompe las pelotas"

La cantante de cumbia apuntó contra algunos periodistas de espectáculos. Karina La Princesita se mostró harta de que le pregunten sobre un tema del pasado.

Karina La Princesita explotó en sus redes sociales y dio a conocer qué es lo que más le molesta de la prensa. La cantante de hits como Corazón Mentiroso y Con la misma moneda habló sobre las preguntas que más suelen hacerle en entrevistas y contó por qué le molestan.

"¿No te cansa que mayormente en las entrevistas siempre te pregunten lo mismo?", le consultó uno de los seguidores de Twitter a la exjurado de Cantando 2020. Harta de las preguntas de los periodistas, la artista aprovechó esa consulta de su fan para arremeter contra ellos y hacerles saber qué no preguntarle en futuros reportajes.

"Me rompe soberanamente las pelotas. Me hincha más las bolas que me jodan con el Kun. Yo, por respetuosa, respondo y después el título es típico de alguien que no suelta, después de una década", comenzó su descargo la cantante que recientemente se mostró enojada en pleno show. No contenta con su descargo, la cantante cerró: "Me infla las bolas, sí. Eso y que me pregunten por qué me pusieron Princesita".

Karina La Princesita y su fobia a que le saquen fotos besando

La cantante que habló de las críticas a su cuerpo hace algunas semanas respondió otra de las consultas de sus seguidores y aludió a otra actitud que suele molestarle: "No me gusta que me saquen fotos dándome besos pero de siempre. En general no me siento cómoda con los besos y abrazos pero me pasa hasta con mi mamá y mis amigas y no entiendo las razones pero me pasa. Menos con Sol".

Karina fue consultada por qué aspecto de su profesión era lo que más le gustaba y ella respondió sin dudarlo: "Poder sacar lo que siento en canciones y encima que me vayan a ver por hacer esto o sea. Más no puedo pedir".

Momentos incómodos de Karina La Princesita en relación a su fama

"¿Te acordas la situación más incomoda con la que te topaste cruzándote con alguien que te reconoció?", le consultó uno de sus seguidores a la celebridad de la movida tropical. Por su parte, la artista fue tajante en su respuesta: "Mmm si cuando me hablan del cuerpo. Ay no sos gorda, en la tele salís gorda esas cosas me mantienen con una sonrisa forzada pero dentro mío digo me quiero ir a la Mierda. La gente no piensa?".

Karina La Princesita, sobre su salud mental

"Hay un montón de gente que sufre este trastorno, que es el trastorno de ansiedad y que algunos no lo quieren contar por vergüenza, otros porque no saben de qué se trata. Muchísima gente pasa por esto y La Princesita. Vamos a ver lo que posteó", enunció la artista. Y sumó: "No sabés qué hacer, no podés respirar. Sentís que te morís".