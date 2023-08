El fuerte encuentro entre Jorge Rial y Luis Ventura: "Este pelotudo"

Los periodistas tuvieron la última mediación y lanzaron acusaciones cruzadas. El conductor de Argenzuela llevará a juicio a su excompañero de Intrusos.

La pelea entre Jorge Rial y Luis Ventura terminó con demandas cruzadas y un juicio millonario. Este martes se produjo la última mediación, pero como no hubo acuerdo el conductor de Argenzuela confirmó que resolverán sus disputas en la Justicia. Sin embargo, el presentador de Secretos Verdaderos afirmó que le iniciará una contrademanda.

“Con el doctor Francolino y el doctor Garcete nos juntamos a almorzar porque mañana voy a la mediación con el Gran Hermano. Y se nos suma el doctor Pascual Fariselo... juntos somos más!”, escribió. “¿Querías candombe? Vas a tener carnaval”, sostuvo Luis Ventura el último lunes. Y tal como prometió, antes de ingresar a la mediación, hizo explosivas declaraciones.

"Nunca le saqué ventaja a Morena. A su nieto, el pasaje se lo pagó este pelotudo el pasado fin de semana. Yo lo hago de corazón, todo el bardeo que hace es para recuperar espacios que perdió en los medios", remarcó Luis esta mañana, en diálogo con Socios del Espectáculo. Además, calificó a Rial de "cagón" porque no se presentó.

Por su parte, el conductor de C5N también habló con el ciclo de El Trece y subrayó: "Siempre fue por zoom, es una decisión tomada de la mediadora, está haciendo circo puro, yo no tenía que estar, todo sigue igual”. Minutos después confirmó el inicio del juicio a través de su cuenta de Twitter: "Se cerró la instancia de mediación con @AmericaTV, la productora @JotaxTV, Karina Mazzoco y Luis Ventura. Los llevo a juicio. Todos nos hicimos presentes en esta instancia después de un intento fallido por ausencia de los dos artistas. Será justicia".

Este conflicto entre Jorge, su examigo, el canal que lo tuvo como su principales figuras durante décadas y Karina Mazzocco nació por la pelea que tuvo hace unos meses con Morena Rial. Esa disputa provocó que la joven influencer visite constantemente A La Tarde y otros programa de América ventilando detalles escabrosos de la relación con su padre.

Tras la demanda de Rial, Ventura decidió responder con con una contrademanda. Su abogado, Martín Francolino anunció que presentarán una demanda por daños y perjuicios por la suma de 1 millón de dólares. Además, Luis planea interponer denuncias penales por calumnias e injurias, entre otros delitos, basándose en lo que él considera pruebas contundentes. "Soy el primero que quiere ir a mediación, porque le voy a plantar un juicio penal y otro juicio civil", sostuvo el periodista de América.

Luis Ventura abandonó un programa tras pelearse con Cinthia Fernández

Luis Ventura se convirtió en una de las personas más buscadas por los medios de comunicación luego de que aseguró que Luis Miguel trajo dobles para sus shows en el Movistar Arena. El periodista de América TV reafirmó su postura en su participación en Nosotros a la Mañana, pero se despidió abruptamente del ciclo luego de un duro cruce con Cinthia Fernández.

La charla con el conductor derivo en que la madre desaparecida del Sol de México estaría en un neuropsiquiátrico de Buenos Aires. En ese momento la panelista no ocultó su incomodidad y Luis se molestó: “No me pongas a Cinthia Fernández haciendo gestos porque si no corto. Les estoy haciendo un favor. Estoy cansado de que me descalifique esta piba”. Sin muchas pulgas, Cinthia retrucó: “Lo mismo me pasó todo el año pasado a mí. Qué casualidad”. "Estoy cansado de que esté hablando boludeces por todos lados. Les hago un favor y salgo al aire con ustedes", contestó el presidente de APTRA.

“Mirá, qué casualidad… Tanto tiempo al aire… Yo tengo el mismo derecho”, fue la respuesta de Cinthia. "Esperen, chicos”, agregó, Mariel Di Lenarda, quien asumió la conducción del ciclo tras la salida de El Negro González Oro. “Entonces respetenme por lo menos. Si no, estoy con el juicio de Jorge Rial, me voy con el juicio y ‘chau pinela’”, insistió el entrevistado.

Como la panelista continuaba enfrentándolo, Ventura lanzó: “Sabés por qué… Después dicen que la maltratan, machirulo y me empieza a decir boludeces. Y no quiero porque es una piba a la que yo respeto, madre de familia, y no quiero entrar”. Finalmente, el periodista decidió cortar la comunicación: “Es una piba que vivió mintiendo. Les mando un beso”.